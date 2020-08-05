青梅竹馬找「舒服姿勢」玩愛愛 意外出人命害死她

英國一名20歲女子凱莉‧邦格（Keeley Bunker），2019年被發現陳屍在威金頓公園（Wigginton Park）的灌木叢中，當地警方經過調查後逮捕了當時陪同邦格回家的19歲男子威爾斯‧史崔特（Wesley Streete），並以涉嫌性侵謀殺罪起訴史崔特，一年後的今天，史崔特被判謀殺罪入監服刑。

根據「每日郵報」報導，2019年9月間，凱莉‧邦格被發現衣衫不整的陳屍在威金頓公園的灌木叢中，當地法醫在邦格的身上找到男子史崔特的DNA，警方調查後認定史崔特為兇手，並以涉嫌性侵謀殺罪嫌逮捕他。

不過史崔特始終否認性侵謀殺邦格，他聲稱自己跟邦格是青梅竹馬，雙方當時是你情我願發生性行為，只因在性愛過程中為調整最舒適的姿勢時，不經意把手放在她的脖子上，才會意外致死。事發後，更感惶恐不安，才會把屍體遺棄在公園灌木叢中。

當地法院並未採信史崔特的說法，並以涉嫌性侵謀殺罪起訴他，史崔特最終被判謀殺罪入監服刑。