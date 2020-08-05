日本留學生烤餅乾拼出泰國地圖 網友驚嘆：地理天才是妳！

日前，一名喜歡烘焙的日本網友，花7小時烤出77塊餅乾，拼出一張完整的泰國地圖。泰國全國一共有77個一級行政區，其中包括76個「府」與1個直轄市首都曼谷，而這77塊餅乾都精準地呈現出每個行政區該有的形狀與菱角。該留學生把照片上傳至推特後，上萬名網友讚嘆連連，除了按讚數破萬，也留言稱讚道「太厲害了」、「我的家鄉在這塊餅乾（地圖）上」、「地理天才是你」、「身為泰國人的我都做不出來」、「你的作品真叫人印象深刻」。

這位來自日本大阪的女網友，目前就讀於泰國曼谷朱拉隆功大學。她表示，在首都曼谷住了8年，早已對這個國家產生深厚感情。過去她曾看到一名日本網友用餅乾拼出日本地圖，因此喜歡烘焙的她，也決定用烤好的餅乾排出泰國地圖，同時在一旁附上一張彩色的縮小版泰國地圖，印證了她的烘焙成品每個行政區都相當清晰且有稜有角。

日本女網友表示，她前後一共花了7小時製作這個餅乾地圖。首先，她花2小時桿麵團，並把麵團切成不同大小，接著再花4小時捏出泰國77個一級行政區的形狀，放入烤箱烤熟後，最後再花1小時拼成完整的地圖。

儘管在外人眼裡看來，她的烘焙成品已經完美得無可挑剔，比例大小都拿捏得恰到好處，然而她還是在推特向泰國網友道歉，表示沒把普吉島和攀牙府這兩塊餅乾烤好，導致兩塊餅乾黏在一起。不過她的作品在推特上贏得上萬網友好評，不少人用紅筆在餅乾上圈出不同的一級行政區，留言表示「哈囉妳好！我來自這裡」、「我就住在這塊（餅乾）」、「這裡是我的家鄉」、「太美了」、「期待下個作品」。