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日本男生頭女生2年現驚人變化 網友：好兄弟變女神

香港01 / 向樂高
女生17歲時留著男生短髮，皮膚黝黑加上穿T恤的打扮，看來像運動少年，但19歲上大學之後的照片，巨大的變化令人驚訝。圖／Twitter
女生17歲時留著男生短髮，皮膚黝黑加上穿T恤的打扮，看來像運動少年，但19歲上大學之後的照片，巨大的變化令人驚訝。圖／Twitter

每個女生都是潛力股！日本1名女生在推特（Twitter）貼出自己17歲與19歲、上大學前後的照片，其外貌打扮出現驚人變化，令網友大表驚訝，17歲的她蓄著短髮、皮膚較黑如小男生，但入讀大學後留了一頭長髮，染成咖啡色後穿上女人味十足的衣服，頓時像變了另一個人，改變之大也讓不少網友紛紛讚好，有人笑言像是身邊的「好兄弟」突然變了女神。

該名日本女生在twitter「@xx20xx0」貼出自己17和19歲的照片，17歲時她還是高中生，一頭短髮極清爽，黝黑的皮膚加上T恤的打扮，猶如英氣十足的運動少年。

不過，2年後的她，衣著打扮有了180度大翻轉，19歲入讀大學後的相片，女生留了一頭長髮，染成棕色及微捲，穿起蕾絲、女性化的黑色上衣，還化了妝和戴上耳環，少女打扮十分可愛。

女生的17歲與19歲的對比圖，令不少網友驚訝，表示「感到很神奇」，「17歲的時候，有種棒球俱樂部的感覺，但是2年後，變了成年女性」、「2年前的好兄弟，如今變成女神，要追求嗎？」。女生也承認，2、3年前真的會被誤認為男生，也有很多人讚女生的「男孩時期」也很可愛。

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文章授權轉載自《香港01》

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