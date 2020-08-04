恐龍會得癌症？ 科學家證實為已知罹患惡性腫瘤恐龍首例

恐龍竟然也會得骨癌！近日來自加拿大的研究人員在一隻恐龍身上診斷出一種晚期的惡性骨折，癌症專家透過用於人類的診斷技術，檢查了一隻死亡已久的恐龍腿，發現其腿上的嚴重畸形腿骨，是骨肉瘤病理性骨折後癒合造成。

根據《 路透社 》報導，1989年科學家首次在加拿大艾伯塔的省立恐龍公園發掘出一種名為角龍的有角龍化石，他們觀察後發現該恐龍有嚴重畸形的腿骨，起初這種變形被認為是由於骨頭沒有很好的癒合而造成的，但骨病學家克勞瑟（Mark Crowther）發現後，決定對它進行更深入的研究。

於是一組包含病理學、放射學、整形外科等領域的科學家被召集來研究這塊恐龍化石，研究人員表示一項新的檢查顯示出，通過高分辨率CT掃描並在顯微鏡下觀察其薄切片，確認為腫瘤。此種畸形是侵襲性骨癌骨肉瘤的一種表現，使這種生活在7600萬年前的尖角龍，成為了首例已知罹患惡性腫瘤的恐龍。

由於大多數腫瘤軟組織都難以變成化石留存，因此在化石紀錄中幾乎沒有任何「恐龍癌症」的證據。對此克勞瑟認為，恐龍會得癌症其實並不是什麼新奇的事情，這代表自遠古時代以來，所有動物都會得到的疾病，「無論某些恐龍看起來有多強大，牠們都受到今天人類和其他動物中看到的許多相同疾病的影響，包括癌症。」