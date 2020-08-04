美國男子成功減重86公斤 只為搭上夢想中的雲霄飛車

來自美國俄亥俄州的雲霄飛車迷哲瑞・林姆（Jared Ream），由於工作長期待在辦公室，他在缺乏運動和過度飲食之下逐漸肥胖，體重最重的時候曾經高達195公斤。過重使他沒有辦法符合雲霄飛車的安全限制，這讓他不得不放棄雲霄飛車。然而，今年七月在「國王島」（Kings Island）開始營運的新雲霄飛車，卻改變了這一切。

根據People.com報導，當哲瑞在2019年八月得知，自己從小參觀的主題公園「國王島」，將會設置一條新的雲霄飛車時，他決定要為此瘦下來。這條雲霄飛車名為「獵戶座（Orion）」，高達300英尺（約91公尺）。製造商則是哲瑞最喜歡的雲霄飛車廠商B&M。

「我曾經向自己保證，如果國王島建造了一條B&M的巨型雲霄飛車，我會不計代價地搭上它。於是那一天我下定決心，要把體重減到可以搭上這台雲霄飛車。」

他買了一個體重計，從195公斤開始減重。透過在車庫裡鍛煉、限制飲食、間歇性禁食和每天8到10個小時的睡眠，哲瑞在321天中瘦下了86公斤。今年七月一號，獵戶座舉行公關活動當天，身高205公分的他，體重只剩下109公斤，符合獵戶座的試乘標準。

「我終於又能夠再次體驗我的熱情所在。我已經好幾年沒辦法這樣做了。」哲瑞表示，那一天，他連續搭乘了好幾次。

「這台雲霄飛車啟發了我改變自己的生活，我那麼努力都只是為了搭上這台怪物機器。」他表示，「我真的可以說這一切都是值得的。」