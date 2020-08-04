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柬埔寨千年天女石雕 竟神似日本漫畫「美少女戰士」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現吳哥窟中一名天女的雕像竟神似美少女戰士。圖／Facebook
網友發現吳哥窟中一名天女的雕像竟神似美少女戰士。圖／Facebook

位於柬埔寨的遺跡吳哥窟（Angkor Wat）是十二世紀時，高棉族的吳哥王朝在當地所建立的印度教寺廟，在十二世紀末又改宗佛教，是柬埔寨與高棉民族的重要象徵。不過，有網友卻在參觀時眼尖地發現，其中一尊刻像，竟然意外神似日本漫畫中的角色。

泰國粉絲專頁「東南亞故事（Asian SEA Story）」近期在Facebook上貼出一則貼文，指出吳哥窟中，其中一名「天女（Apsara，為印度教與佛教中的仙女）」的髮型竟然神似美少女戰士中的月光仙子（水手月亮），引起了不少網友爭相討論。這名天女戴著高高的髮飾，造型彷彿兔耳一般，就連瀏海也和月光仙子相仿，讓不少網友們驚喜大笑。

然而，也有許多柬埔寨網友認為粉專以泰國人的姿態將柬埔寨的國寶級文化和日本動畫連結，有嘲笑高棉文化的疑慮，挑起兩國之間的敏感神經。

不過，也有網友緩頰，認為月光仙子在作品中的設定原本就是女神「倩妮迪公主」的轉世，因此跟天女連結應該沒有什麼不妥。而月光仙子的本名為「月野兔」，圖中的天女則戴著兔型髮飾，兩者之間有著類似的造型也不用太意外。其他網友也認為，這樣的連結也可以使美少女戰士的粉絲們對高棉文化產生興趣。

柬埔寨 吳哥窟 動畫

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