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少女種田弄丟已故祖父戒指 9個月後發現竟剛好套在大蒜上

香港01 / 向樂高
美國12歲少女種田弄丟戒指，9個月後在大蒜上發現。圖片來源／ twitter
美國12歲少女種田弄丟戒指，9個月後在大蒜上發現。圖片來源／ twitter

失而復得當然令人驚喜，而失物出現在意想不到的地方更是不可思議。美國一名12歲的少女去年10月時在種植大蒜時丟失了已故祖父送給她的戒指，遍尋不獲，想不到事隔9個月，戒指失而復得，最神奇的是戒指剛剛好套在一棟大蒜的莖上。

庫珀（Madison Cooper）今年12歲，來自美國緬因州，10月時到園藝教育中心Chewonki基金會參與活動，其間種植大蒜時不小心丟失了一隻意義珍貴的戒指，因為這是庫珀祖父送給祖母的情人節禮物。祖父離世後，祖母就將戒指送給庫珀。

庫珀指當她告訴祖母不見了戒指，祖母也很傷心，但仍安慰庫珀事情已發生了，這不是她的錯，不過對於丟失戒指，庫珀也感到很驚訝和愧疚。

她們從來沒想過可以找回戒指，直至九個月後的上周，Chewonki基金會的導師馬歇爾（Hannah Marshall）去收割大蒜，竟在其中一棟大蒜中發現了一些有閃光的東西，初時她以為「這一定是垃圾」，但再仔細看一下次看，竟看到一隻戒指套了在大蒜的莖上。馬歇爾稱，「這完全是巧合，當大蒜從庫珀等等義工幫忙擺放的稻草中長出時，大蒜剛好卡住了戒指。」

職員其後聯絡庫珀，她也與祖母一起到基金會取回戒指，能失而復得他們都非常開心，祖母更相信這是一個好兆頭。

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文章授權轉載自《香港01》

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