日本美女徵軟飯情人萬人求包養 不用洗衣煮飯唯一條件竟是這個

不用辛勤工作就有錢收，是不少人的夢想。推特（Twitter）有日本女生出了一則貼文，公開招募男性做她的情人，和她一起生活，不用做任何事，只要待在家中被她包養就可以每月得到薪水。貼文一公開，立刻有過萬人應徵希望成為「軟飯王」，究竟她有甚麼要求呢？這份工又是否真的是絶世好工作呢？

日本綜藝節目《アウトxデラックス》找來了現年25歲的Miu做訪問。不要以為醜的女生才需要包養男人，發貼文的Miu是個大美女，日間做文職工作，夜晚則在銀座的會所做陪酒，所以對她來說絕對有能力包養男人。

Miu的要求不低，節目主持讓她即場面試在座嘉賓，看看大家能否符合她的要求，嘉賓們幾乎全軍覆沒。至於她對軟飯情人有甚麼要求和待遇，以及為何要花一大筆錢招募情人而不交男朋友呢？

經過主持人的詢問下，Miu坦承是因為她過去經歷很多不順的感情，曾經被男友背叛，所以不再相信愛情。Miu去年9月在推特發文招募軟飯情人，條件是18-28歲專心一意「吃軟飯」，不用做家務和不付食宿費，可以去賭錢，不要出軌就可以，月薪有40萬日圓（約新台幣11萬元），貼文一出立刻引來超過一萬人應徵。

Miu坦承是因為她過去經歷很多不順的感情，曾經被男友背叛，所以不再相信愛情。（節目截圖）

整個招募流程在去年9月開始，Miu在一萬人中精心挑選5人，到今年2月與他們面試並選擇了其中3人，然後分別與他們3人同居一段時間，在4月至終於精心挑選出「軟飯王」。

延伸閱讀：

寵物鴨仔飛擒大咬搶食生菜 急急腳邊走邊走吃主人都沒輒

中國北斗對比美國GPS有哪些優勢 學者：擁有另外兩類衛星

文章授權轉載自《香港01》