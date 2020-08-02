救人喔！網購旗袍脫不掉 正妹作家掙脫崩壞照笑翻20萬網友

不少人對於旗袍情有獨鍾，旗袍不僅端莊優雅，也能夠修飾並突顯身材，而隨著時代演進，旗袍改良後更有不一樣的感覺。日本有位正妹女作家日前在推特上PO出幾張自己穿著旗袍的照片，沒想到卻吸引逾20萬粉絲按讚關注，原來當中有張照片是她要脫下旗袍卻卡住脫不下來，崩壞模樣笑翻一票網友。

據論壇《宅宅新聞》報導，這位筆名「水上庭」的日本女作家叫做桐澤多惠，她日前上網買了件白色半透明的旗袍，穿在身上後顯示出她的好身材，只不過要脫下時卻發生「悲劇」。從照片裡可看到她一隻手將旗袍由頭上往上拉，另一隻手伸到後面抓住旗袍另一側，但不知道是否是衣服太小或沒彈性，桐澤多惠的頭卡在衣服中，頭髮凌亂、面目猙獰，看起來相當狼狽。

她事後將和旗袍「奮戰」的過程寫在推特上，「當我越急的時候，我發現汗水把旗袍黏在皮膚上了，反而讓我更難脫掉，只好打開冷氣和電扇讓自己放空」、「這個如果不把肩膀弄脫臼，是脫不下來的」、「這種衣服實在太危險」、「誰來救救我？」、「奶奶說過，別穿無法自己一個人脫下的衣服」、「在家人回來之前只好繼續穿著這件旗袍，如果期間有宅配外送員來的話就慘了。最後媽媽回來後邊幫我脫邊罵我『妳這個笨蛋』，害我哭了出來」。

搞笑的描述也吸引逾20萬名網友按讚，「只要雙手交叉往上的脫法，較小的衣服也可以脫得掉（實際體驗得到的心得）！」、「穿這種衣服的時候，濕度低很重要」、「第1張：性感、第2張：是美女、第3張：破壞一切的風格，我喜歡」、「好厲害！一個人可以從模特兒變成恐怖電影」、「我懂，我也曾在公寓裡穿女僕服差點鬧出人命」。