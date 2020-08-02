東京澀谷驚現透明廁所鎖門秒變不透明 背後用意原來是這樣！

日本人創意無限，不少發明和裝置都突破想像，引起網友熱烈討論。最近東京澀谷某公園就出現「透明廁所」，採用玻璃電控液晶原理，一旦使用者鎖門時，玻璃會轉為不透明狀態，這種設計據稱具治安用途，避免不法之徒藏身廁所內，伺機伏擊或性侵使用者。但也有網友表示擔心使用期間出意外，玻璃突然變成透明，令使用者出現尷尬情況。

有日本網友周五（7月31日）在推特（Twitter）發文，指在澀谷的公園發現「透明廁所」，若途人從外面看，3個廁格的玻璃呈粉綠、粉紫和黃色，內部清晰可見，但只要有人將門上鎖，玻璃便立即轉為不透明。

該貼文發布僅短短1天，已有近24萬網友按讚，以及逾6.4萬次的轉發和留言，不少人認為透明設計是為了保護使用者，從外面便能看到廁所內情況，以免遭有歹徒藏身其中伏擊使用者，表示過去發生太多類似的性犯罪案件；但也有人直斥設計太奇怪，覺得沒有安全感，「怕大便時玻璃突然變透明」，反對應用於廁所設計。

「透明廁所」被指用作預防不法之徒伏擊使用者，玻璃在沒有鎖門時呈透明狀態，當上鎖即變成不透明。圖／Twitter「yukio」

雖然今次澀谷「透明廁所」引起網友熱議，但有人指出早在2014年，九州大分市若草商店街已有同款設計的廁所，而這些設計背後的原理，則使用了電控液晶玻璃（或稱調光玻璃），這種玻璃夾層佈滿液晶分子，只有在通電時會改變液晶分子的排列，以讓光線通過，外面的人因此看到廁所內部，但斷電的話，液晶分子便回復不規則排列，光線被散射，玻璃變為不透明的狀態。

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文章授權轉載自《香港01》