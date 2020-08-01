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海鷗「被箭刺穿身體」照樣吃雞肉 民眾震驚：怎麼飛來的？
無故虐待或殺害路上的小動物，恐會遭來民眾的罵聲和法律懲處。英國一家肯德基外出現一隻海鷗在吃炸雞和薯片，未料民眾經過全被海鷗嚇壞，因為一根箭刺穿了海鷗的身體，而這隻海鷗早在5月時就被民眾直擊被箭刺穿身體，近期又被民眾目擊，有人相當訝異表示不懂這隻海鷗是如何飛行的。
根據「Mirror」報導，這隻海鷗出現在英國布萊克浦（Blackpool）一家肯德基外，只見海鷗被一根箭刺穿身體，但牠仍繼續吃著薯片和雞肉，令許多民眾感到吃驚，事實上早在五月時就有人發現這隻海鷗，目擊者馬克（Mark Leech）表示「當我第一次看到海鷗時，我感到非常震驚，這種傷勢對小動物而言相當危險，我嘗試用誘餌誘捕牠，並帶牠去獸醫那邊，但牠就是不會上鉤」。
而馬克懷疑這隻海鷗是被人用箭射穿的，他說雖然有人通知皇家防止虐待動物協會（RSPCA）處理，但還沒有人過來救助牠，而有不少民眾也對這隻海鷗感到好奇，認為牠在負傷的情況下仍然可以飛行是一件不可思議的事。
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