韓國提醒民眾勿為防疫亂清洗紙幣 有人洗衣機洗壞2200萬韓圜

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，各地民眾極為擔心，在韓國更有一些民眾因憂心紙鈔會傳染病毒而想盡方法清潔鈔票。韓聯社7月31日報道，央行韓國銀行（Bank of Korea）提醒民眾勿亂「洗錢」令鈔票受損，有人把鈔票放入洗衣機而破壞了2200萬韓圜（約台幣54.2萬元）的紙鈔。

在首爾以南的安山市，有一名民眾希望清洗金錢消毒，結果把大量紙鈔放入洗衣機，變成破壞了全數在婚禮得到的2200萬韓圜禮金。

根據韓國政策，若然鈔票有4分之3面積未受破壞，可以全額換回鈔票，但如果受損面積太大，則只能換回本來面額一半的鈔票，甚至完全報銷。

有民眾把鈔票放入微波爐加熱

韓聯社的報道又提到在仁川市，有一人把鈔票放到微波爐消毒，因此損失500萬韓圜（約台幣12.3萬元）。之前在今年3月，韓國央行也表示有民眾把鈔票放入微波爐加熱，導致鈔票防偽線起火，多數鈔票遭燒毀，並展示受損鈔票。

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文章授權轉載自《香港01》