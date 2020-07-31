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立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

美國動物園關非洲人與猩猩一起展覽 114年後終道歉

香港01 / 洪怡霖
圖為非裔男子本加（Ota Benga）。 圖／美國國會圖書館網站
圖為非裔男子本加（Ota Benga）。 圖／美國國會圖書館網站

美國紐約的布朗克斯動物園（Bronx Zoo）曾在1906年把一名非裔男子本加（Ota Benga）關在籠內與猩猩一起展出，終於到了114年後的今時今日，管理這間動物園的國際野生生物保護學會（Wildlife Conservation Society）7月29日就此事正式發文道歉。

非裔男子本加的故事

事件中的受害非裔男子為來自剛果的本加（Ota Benga），他生於1883年，之後作為奴隸被賣給一個美國人，並在1904年到達美國，先在世界博覽會上展出，然後在1906年9月，布朗克斯動物園的管理人員曾把他鎖在一個鐵籠內與一隻紅毛猩猩共處，展開為時20天的展覽。

1916年自盡身亡

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，籠外經常會有數百人圍觀，事件在當時也有引發爭議，當地黑人社區領袖對此非常憤怒，並要求還本加自由，最後有一名牧師把本加安排到孤兒院，但本加一直渴望回鄉，那時卻正值一戰時期，各地有出國限制，他未能如願回家而日漸沮喪，最終在1916年自殺身亡。

動物園114年後道歉

管理這間動物園的國際野生生物保護學會主席兼行政總裁桑佩爾（Cristián Samper）7月29日在一份聲明就此事道歉，他寫道「這樣的行為或我們之前沒有公開譴責和聲討他們（的舉動）傷害了很多人和幾代人，我們對此深感遺憾。」

桑佩爾又表示，認識到公開和系統式的種族主義仍然存在，該機構必須發揮更大作用，去對抗種族主義。他指出，組織決定在籌備成立125周年紀念活動之際，處理這個「令人不安的過去」議題。

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文章授權轉載自《香港01》

動物園 奴隸 紐約

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