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懷孕女子對新郎大吼「我懷了你的小孩」 新娘女兒氣憤暴走

聯合新聞網 / 綜合報導
新娘女兒氣憤地朝懷孕女子衝過去，並叫她滾出婚禮。圖擷自Youtube
新娘女兒氣憤地朝懷孕女子衝過去，並叫她滾出婚禮。圖擷自Youtube

不是所有人的婚禮都像童話一樣美好順利，新人恐怕最擔心遇上一些不速之客。網上近期流傳一段影片，一對新人在交換誓言時，突然有一位懷孕女子大喊闖入，她叫著新郎的名字，並表示自己已經懷上了他的小孩，不過新郎並未做出任何反應，女子持續大喊，而新娘女兒見狀後竟氣憤衝出，要求女子滾出婚禮。

根據「每日郵報」報導，這位懷孕女子在新人交換誓詞時，突然闖入大吼新郎的名字，她大叫道「安東尼」，但新郎並未做出反應，甚至沒有轉過身，而女子繼續說道「安東尼，你只是假裝不認識我，我懷了你的孩子」，不過婚禮主持人不理會女子的叫喊仍持續進行婚禮。

直到新娘的女兒拿著鮮花衝出，她朝著懷孕女子衝了過去，並說道「妳最好滾出我媽的婚禮」、「妳到底是出了什麼婚禮」，而此景也嚇壞現場不少來賓，許多人也出手拉住新娘女兒，不過影片到這邊就被切斷了。

而網友們看完影片後紛紛留言，表示「這新郎太混蛋了」、「這真的是太不幸了」、「懷孕的那個女人應該嚇壞了」、「之後的影片呢，我想要看」、「每個來賓都在假裝鎮定」、「她嫁錯男人了」。

婚禮 懷孕

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