暗無天日、喪屍出沒 日本最高摩天輪出現地獄車箱？

矗立在日本大阪的萬博公園中，巨大的萬博城紅馬摩天輪（Expocity Redhorse Osaka Wheel）是全日本最高的摩天輪，從2016年開始營運，吸引了不少遊客慕名前來。透明的車廂可將大阪的景色一覽無遺，也是紅馬摩天輪的一大賣點。如今，卻有一個透明的車廂卻被包裹起來，從外面完全看不見裡面。

原來，這是紅馬摩天輪的新活動：「地獄喪屍摩天輪」。為了讓遊客們可以在炎炎夏日中感受到「透心涼」，主辦單位利用了立體投影搭配立體音響，再加上會震動的椅子，在車箱內創造出逼真的恐怖體驗。日本關西電視台記者實際走訪，不見天日的摩天輪車廂中，不僅投射出喪屍出沒的恐怖影像，立體音響也創造出極其強烈的逼真感受，讓她嚇得哇哇大叫。

日本大阪的萬博城紅馬摩天輪最近推出「地獄喪屍摩天輪」體驗，讓民眾在炎炎夏日體會到透心涼的感覺。圖／ 關西NEWS

「地獄喪屍摩天輪」體驗將會自八月一日開始，到九月三十日為止。為了防疫，主辦單位表示將會嚴格遵守消毒等措施，歡迎日本各地旅客造訪。