18歲男與死黨辣媽一夜情！「最棒經驗」讓他想繼續

英國一名18歲少年日前在衝動下，與死黨的34歲媽媽發生一夜情，雖然內心充滿愧疚與不安，但他認為「這是有史以來最棒的經驗」，很想維持不倫戀關係，但不曉得是否要告訴好友，因此選擇投書求助。

英國《太陽報》專欄「親愛的戴德（Dear Deidre）」專門解決讀者問題，日前有名18歲少年投書表示，自己和朋友從國中就認識，對方的媽媽有時會一起出來玩，上個月大家到公園野餐，酒精影響下兩人言語間的調情意味濃厚，這舉動惹得好友不爽，但原PO保證只是開玩笑別放在心上。

接著提到，隔周他和朋友約好一起踢足球，因為對方去幫奶奶修網路不在家，結果剩下原PO和朋友媽媽共處一室，兩人喝酒聊天討論升學、工作及性經驗話題。突然，朋友媽媽的絲質睡袍滑落，裸露出上半身，她尷尬得笑著並問「要不要仔細看一下」，接著天雷勾動地火一發不可收拾。

原PO表示「這是最美妙的經驗，她的身材很火辣，我想繼續下去但我應該告訴好朋友嗎？」對此，專欄作家回應「雖然是令人難忘的經歷，但這段關係一定要結束，假如告訴死黨兩人的友誼就將破滅，你也應該告訴女方這是錯誤行為，最好不要再有聯繫」。