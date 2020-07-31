快訊

美軍德國大撤退：抽走1.2萬駐軍的虛實戰略...梅克爾煩嗎？

江啟臣、李乾龍不用走人了！議長補選藍綠車拚曾麗燕勝

韓女租Airbnb房東告誡勿上二樓 半夜樓上傳詭異鼻鼾聲

香港01 / 朱利安
韓國3名女子日前到麗水旅遊，惟入住一間在Airbnb預訂的公寓時，竟發現男房東在沒有知會的情況下「同居」。圖/Airbnb網頁截圖
韓國3名女子日前到麗水旅遊，惟入住一間在Airbnb預訂的公寓時，竟發現男房東在沒有知會的情況下「同居」。圖/Airbnb網頁截圖

使用旅遊住宿平台容易踩雷，甚至遇上奇怪房東韓國3名女子近日到全羅南道麗水遊玩2日1夜，其間入住經Airbnb預訂的公寓，由於條款列明房客租借「全屋」，故3人在晚上安心休息，未料一晚間怪事連連，更在屋內聽到陌生男子的鼻鼾聲，最終出動警察。事主後來在Airbnb留言，引來網民熱議，不少人直指「令人毛骨悚然」。

其中一名女事主周三（29日）在Airbnb發表評論，「The qoo」等多個網上討論區均有轉載。事主表示，最近與2名女友人到麗水旅遊2日1夜，在Airbnb上找到一間雙層寓所，看過照片和租用細節後以約13.5萬韓圜（約3324台幣）預訂。租用細節列明1樓中間有樓梯，但叫住客不要到2樓，未有說明原因，事主一行人以為是倉庫，因此沒有多想。

直至入住當晚，事主與友人在屋內用藍芽音響播放音樂，卻立即收到房東短訊要求小聲一點；她們以為打擾到鄰居，便調整音量。事主在評論指，後來其朋友深夜時突然驚惶失措地衝入房，指聽到屋內有打鼻鼾的聲音，3人亦確認聲音來自2樓，隨即走出屋外致電房東，但對方沒有接聽，她們於是報警。

事主指，警方到場後發現有男子在2樓睡覺，該名陌生男正是房東本人，事發時穿着內衣，估計長期在屋內生活。3名女子其後收拾行李並前往其他住所，通知Airbnb成功獲得退款。事主在文中解釋，強調預訂時網頁寫明「全屋」，她們才會入住，「雖然我們一直穿着衣服，但還是大嚇一跳」，不希望看到其他人受騙，才會留下評論。

延伸閱讀：

【趣一趣】戴口罩令眼鏡起霧　用「拉麵」蒙臉可免尷尬

內蒙女子涉於澡堂內偷拍　開直播給丈夫看　受害人估計或賣片圖利

文章授權轉載自《香港01》

Airbnb 房東 韓國

延伸閱讀

請男友買麥當勞等1hr事後還邀功 網一看笑了：金拱門精算師

買壽司驚見「蝦子散發藍光」 專家勸別吃：可能已污染

你哪位？白色幼貓長大18變 日網友推「暹羅貓變色錦標賽」

最狂下午茶！上班爽喝「清涼啤酒」 員工福利羨煞一票網友

相關新聞

23歲香港半島酒店千金公開徵男友 唯一條件「身家9兆」網驚呆

現年23歲的茱莉亞（Julia Colfer）是英日混血兒，身為香港半島酒店集團董事千金的她，近日接受日本節目專訪，意外曝光了奢華的私生活，而她也公開徵男友條件，讓所有人聽了都不敢置信。

「最糟的2020」趕快過完！ 美國漢堡王提早在7月慶祝聖誕節

2020這一年發生許多大事，其中新冠肺炎（COVID-19）的出現使許多家庭破碎，全球的社會經濟也受到極大打擊。為了使這最糟糕的一年趕快過完，美國漢堡王想出一方法，提早慶祝聖誕節的來臨，該公司宣布7月將慶祝聖誕節，推出相關優惠活動，希望2020年提早過完。

6歲女童墜30公尺瀑布奇蹟生還 她描述過程：在水底看到魚

無論是從懸崖或是瀑布墜落都是一件極度危險的事，生存機率都非常低。英國一位6歲女童與家人到威爾斯一處瀑布附近玩耍，未料女童卻失足落水，從100英尺（約30公尺）的瀑布墜落，奇蹟的是女童獲救後只有輕微瘀青和擦傷，事後受訪時她陳述事發過程，並聲稱自己在瀑布水底看到一條魚。

韓女租Airbnb房東告誡勿上二樓 半夜樓上傳詭異鼻鼾聲

使用旅遊住宿平台容易中伏，甚至遇上奇怪房東。韓國3名女子近日到全羅南道麗水遊玩2日1夜，其間入住經Airbnb預訂的公寓，由於條款列明房客租借「全屋」，故3人在晚上安心休息，未料一晚間怪事連連，更在屋內聽到陌生男子的鼻鼾聲，最終出動警察。事主後來在Airbnb留言，引來網民熱議，不少人直指「令人毛骨悚然」。

買壽司驚見「蝦子散發藍光」 專家勸別吃：可能已污染

許多民眾都有外帶壽司的經驗，不過若是食物出現藍光，部分人可能會以為食材有添加螢光劑，不過事實上食材有可能是被細菌污染了。有泰國網友近期發文，指出自己買的壽司蝦在夜裡散發出藍光，對此生物學講師則回應表示食材可能已經受到污染，奉勸民眾千萬別吃下肚。

男子購買北美最高向日葵種子 種出6公尺「比屋頂高」向日葵

向日葵因花序會隨太陽轉動而獲得其名，而世界上最高的向日葵曾高達30.1英尺（約9.17公尺）。一位英國男子近期向北美最高向日葵種植商購買了向日葵種子，並在家中種植，未料四個月後，向日葵已長得比屋頂還高，總長度有20英尺（約6.1公尺），對此男子四歲的兒子相當震驚，因為自己許的願望竟然成真了。

印度記者上街訪驢子「為何不戴口罩」 影片遭網瘋傳：超諷刺

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續延燒，不少國家仍規定國民在公共場所須戴上口罩，避免群聚感染的危機。近期國外網路瘋傳一段採訪影片，一位印度記者上街採訪驢子，並詢問牠「為何不戴上口罩」，隨後詢問路人為何驢子不戴口罩在大街閒晃，以此來諷刺不戴口罩的行人，而網友們也紛紛稱讚這位記者相當機智。

路人隨拍超美「路旁婚禮照」 推特上尋人瘋傳竟找到新娘本尊

現在新人們流行在婚禮中請「婚禮攝影師」，來拍下每個值得紀念的時刻。紐約一對新人受疫情影響，決定不請賓客和攝影師，兩人在布魯克林大橋上公證結婚就好。沒想到竟被路人拍下，被貼上推特協尋後在網路瘋傳。由於婚禮和背景的搭配很美，網友們也紛紛稱讚這對新人「超有愛」。

蘇格蘭惡女吐口水辱罵餐館店員 露胸誣賴店主性侵　

英國蘇格蘭福爾柯克市（Falkirk）一名33歲金髮女子上周二（21日）晚走入一間中東串燒烤肉店買外賣，豈料突然發惡大肆破壞，不但辱罵店員更吐口水，甚扯低上衣故意露出胸部試圖誣衊店東性侵；惡女的舉動全被閉路電視拍下，事後遭到警方拘捕。

影／虎斑流浪貓亂入日本職棒球場 球評、媒體嗨翻實況轉播

日本橫濱棒球場日前進行比賽時，突然闖入一隻「不速之客」，原來是一隻流浪貓誤闖棒球場，在球場上東奔西跑，似乎在尋找出去的路。幸好當時賽事剛結束，貓咪的安全無虞，而攝影師馬上給予貓咪特寫鏡頭，連球評也加入播報這隻貓咪的一舉一動。

印尼男賣土地贈小姨 照片曝光引兩男火速求婚

印尼中爪哇省古突士縣（Kudus）男子索非揚托（Aris Sofiyanto）上周二（21日）在Facebook發出一則特別的賣地廣告，聲稱如果買家是合適的男士，有機會取得其嫂子羅薩莉婭茵達（Dewi Rosalia Indah）；「靚嫂」照片曝光後引起網民熱議，甚至形容為「最強的廣告」。

雙胞姊妹花超瘋狂！ 共用1個男友還想同時懷孕

姊妹倆感情會不會太好了？澳洲一對34歲的同卵雙胞胎姊妹安娜（Anna DeCinque）跟露西（Lucy ），會一起吃飯、睡覺、甚至連上廁所也要黏在一起，但這還不是最誇張的，姊妹倆竟還共用一個男友，更脫口已經計畫要「同時懷孕」。

熱門新聞

祭高薪也沒轍！海外工人短缺 農業部長嘆：澳洲人寧失業也不想摘水果

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

4科技巨頭駁斥壟斷 臉書CEO脫稿演出 甩鍋蘋果、谷歌

23歲香港半島酒店千金公開徵男友 唯一條件「身家9兆」網驚呆

美股道瓊早盤跌逾300點 美Q2GDP陷史上最深衰退

英特爾7奈米衰運未完 恐遭股東集體告「證券詐欺」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。