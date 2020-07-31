韓女租Airbnb房東告誡勿上二樓 半夜樓上傳詭異鼻鼾聲

使用旅遊住宿平台容易踩雷，甚至遇上奇怪房東。韓國3名女子近日到全羅南道麗水遊玩2日1夜，其間入住經Airbnb預訂的公寓，由於條款列明房客租借「全屋」，故3人在晚上安心休息，未料一晚間怪事連連，更在屋內聽到陌生男子的鼻鼾聲，最終出動警察。事主後來在Airbnb留言，引來網民熱議，不少人直指「令人毛骨悚然」。

其中一名女事主周三（29日）在Airbnb發表評論，「The qoo」等多個網上討論區均有轉載。事主表示，最近與2名女友人到麗水旅遊2日1夜，在Airbnb上找到一間雙層寓所，看過照片和租用細節後以約13.5萬韓圜（約3324台幣）預訂。租用細節列明1樓中間有樓梯，但叫住客不要到2樓，未有說明原因，事主一行人以為是倉庫，因此沒有多想。

直至入住當晚，事主與友人在屋內用藍芽音響播放音樂，卻立即收到房東短訊要求小聲一點；她們以為打擾到鄰居，便調整音量。事主在評論指，後來其朋友深夜時突然驚惶失措地衝入房，指聽到屋內有打鼻鼾的聲音，3人亦確認聲音來自2樓，隨即走出屋外致電房東，但對方沒有接聽，她們於是報警。

事主指，警方到場後發現有男子在2樓睡覺，該名陌生男正是房東本人，事發時穿着內衣，估計長期在屋內生活。3名女子其後收拾行李並前往其他住所，通知Airbnb成功獲得退款。事主在文中解釋，強調預訂時網頁寫明「全屋」，她們才會入住，「雖然我們一直穿着衣服，但還是大嚇一跳」，不希望看到其他人受騙，才會留下評論。

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文章授權轉載自《香港01》