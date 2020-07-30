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23歲香港半島酒店千金公開徵男友 唯一條件「身家9兆」網驚呆
現年23歲的茱莉亞（Julia Colfer）是英日混血兒，身為香港半島酒店集團董事千金的她，近日接受日本節目專訪，意外曝光了奢華的私生活，而她也公開徵男友條件，讓所有人聽了都不敢置信。
根據《香港01》報導，茱莉亞出生於香港，畢業於東京音樂大學，父親是半島酒店集團「香港上海大酒店有限公司」的董事高富華（Nicholas Timothy James Colfer），母親則是日本的帽子設計師。
家境非常優渥的她，在香港、英國、日本都各有豪宅，且從小出國就是搭頭等艙，上下學都有管家和高級轎車接送，不僅如此，管家還會親自抱她上車，因此她在抵達學校前「腳不落地」。
儘管家境富裕，但茱莉亞至今仍是「母胎單身」，從未談過戀愛，日前她上日本節目接受訪問，並公開徵男友條件。茱莉亞透露，自己從小就愛錢，小時候曾向奶奶要9兆日元（約新台幣2.49兆）的壓歲錢，不過沒有拿到，因此擁有9兆日元成為她的人生目標，希望未來男友可以幫她實現。
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