「最糟的2020」趕快過完！ 美國漢堡王提早在7月慶祝聖誕節

2020這一年發生許多大事，其中新冠肺炎（COVID-19）的出現使許多家庭破碎，全球的社會經濟也受到極大打擊。為了使這最糟糕的一年趕快過完，美國漢堡王想出一方法，提早慶祝聖誕節的來臨，該公司宣布7月將慶祝聖誕節，推出相關優惠活動，希望2020年提早過完。

根據「CBR」報導，知名連鎖速食店漢堡王（Burger King）為了使2020年提早結束，發起提早過聖誕節的活動，該公司拍攝廣告，將位於佛羅里達州的分店重新裝修，佈置具有聖誕氣氛的裝飾，希望人們感受聖誕氣氛。

美國漢堡王7月將提前舉行聖誕節相關活動，並推出以5美元（新台幣約150元）混搭兩樣餐點的最新優惠，透過提早舉辦聖誕節活動，來讓人們脫離焦慮不安的情緒，提早結束這不穩定的一年。