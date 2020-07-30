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6歲女童墜30公尺瀑布奇蹟生還 她描述過程：在水底看到魚

聯合新聞網 / 綜合報導
英國這位6歲女童從30公尺瀑布墜落，事後卻奇蹟生還。圖擷自BBC
英國這位6歲女童從30公尺瀑布墜落，事後卻奇蹟生還。圖擷自BBC

無論是從懸崖或是瀑布墜落都是一件極度危險的事，生存機率非常低。英國一位6歲女童與家人到威爾斯一處瀑布附近玩耍，未料女童卻失足落水，從100英尺（約30公尺）的瀑布墜落，奇蹟的是女童獲救後只有輕微瘀青和擦傷，事後受訪時她陳述事發過程，並聲稱自己在瀑布水底看到一條魚。

根據英國「每日郵報」報導，這位6歲女童名叫菲比（Phoebe），她和家人一起到英國威爾斯的塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）附近玩耍，未料菲比卻因失足跌落水中，菲比的母親見狀後尖叫求救，而菲比母親的男友博蘭德（Liam Bolland）聽到尖叫聲後立刻跑去水邊拯救菲比，他說「我非常努力地去抓住她，真的，但我就是做不到」。

所幸菲比被一位撒瑪利亞人成功拉上岸，經醫生檢查後，發現菲比只有幾處瘀傷和手臂擦傷，並無生命危險，奇蹟地逃過一劫，而菲比事後受訪時表示自己跌落水中的時候相當害怕，她嘗試游到安全的位置，但仍被水流壓制住，就在她沉入水底時看到了一條魚。

Gwynedd委員會發言人表示該地區已經設立許多警告標誌，提醒民眾不要在水中游泳或洗澡，以免發生危險。

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