路人隨拍超美「路旁婚禮照」 推特上尋人瘋傳竟找到新娘本尊

現在新人們流行在婚禮中請「婚禮攝影師」，來拍下每個值得紀念的時刻。紐約一對新人受疫情影響，決定不請賓客和攝影師，兩人在布魯克林大橋上公證結婚就好。沒想到竟被路人偶然拍下，被貼上推特協尋後在網路瘋傳。由於婚禮和背景的搭配很美，網友們也紛紛稱讚這對新人「超有愛」。

拍下這張照片的網友內馮娜在推特上寫道，「給今天下午在布魯克林大橋結婚的人，我有些照片要給你」。並標記了電視台，希望他們能幫忙找到當事人。沒想到過不久，電視台真的找到了他們，還對他們進行了專訪。

原來新娘叫科娃蓮科（Nikolina Kovalenko）、新郎是波諾瓦（Stephan Ponova），由於他們的親戚都在海外，因為疫情無法飛來紐約，他們決定辦一場簡單的婚禮，加上公證人，人數只有三人而已。對於沒請攝影師卻被拍下照片，他們沒有預料到，也感到很驚訝，並認為這是場美麗的巧合。

許多網友們留言表示「喜歡這樣簡單溫馨的氣氛」、「隨性又自然的感覺很棒」、「新娘的婚紗很買，是在哪裡買的？」。而在新人身分揭露後，原PO網友也表示「他們的故事太棒了，我平常不這麼煽情，但想到這是他們婚禮的唯一一張照片，我就覺得很感動。」