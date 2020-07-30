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男子購買北美最高向日葵種子 種出6公尺「比屋頂高」向日葵
向日葵因花序會隨太陽轉動而獲得其名，而世界上最高的向日葵曾高達30.1英尺（約9.17公尺）。一位英國男子近期向北美最高向日葵種植商購買了向日葵種子，並在家中種植，未料四個月後，向日葵已長得比屋頂還高，總長度有20英尺（約6.1公尺），對此男子四歲的兒子相當震驚，因為自己許的願望竟然成真了。
根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫道格拉斯（Douglas），他四歲的兒子史密斯（Stellan Smith）向道格拉斯許願，表示希望種出和房子一樣高的向日葵，而道格拉斯為了滿足兒子的願望，便向曾經種出26英尺又8英寸（約8.1公尺）的向日葵種植商巴特勒（John Butler）買了向日葵種子，並埋在屋外種植。
未料三月份播種後，向日葵已長得比屋頂還高，總長度有20英尺（約6.1公尺），令道格拉斯和史密斯感到驚訝，而這朵向日葵也是英國目前最高的向日葵，而道格拉斯表示這朵向日葵可能還可以再長個一兩英寸（約2到5公分）。
事實上，在金氏世界紀錄中世界上最高的向日葵為30.1英尺（約9.17公尺），這朵向日葵種植在德國的北萊茵威斯特法倫州，由一位名叫彼得（HansPeter）的男子所種植，該朵向日葵在2014年突破世界紀錄。
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