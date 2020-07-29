影／虎斑流浪貓亂入日本職棒球場 球評、媒體嗨翻實況轉播

日本橫濱棒球場日前進行比賽時，突然闖入一隻「不速之客」，原來是一隻流浪貓誤闖棒球場，在球場上東奔西跑，似乎在尋找出去的路。幸好當時賽事剛結束，貓咪的安全無虞，而攝影師馬上給予貓咪特寫鏡頭，連球評也加入播報這隻貓咪的一舉一動。

這場賽事是17日讀賣巨人隊和橫濱DeNA灣星隊在日本橫濱棒球場進行比賽，由於疫情關係，並沒有開放觀眾觀賽。就在比賽結束後，球場突然闖入一隻虎斑流浪貓，牠快速地在球場邊緣跑著，時而壓低身體，時而伸長脖子，似乎在尋找走出球場的路。

最後貓咪似乎是被從球場外經過的人嚇到了，拔腿就往球場彼端跑，快速衝過大半個球場，從記者席跳入，跑到觀眾席的椅子底下躲起來。有趣的是，攝影師反應非常快速地給予貓咪特寫鏡頭，還切換各種角度讓觀眾能清楚看見貓咪，球評也馬上加入這場超萌的實況轉播，還誇讚牠跑得非常快。

甚至連日本媒體也以「貓亂入」為標，播報關於這場比賽的新聞。影片被網友PO上Twitter後瞬間爆紅，網友紛紛吶喊「可愛～」、「鏡頭能跟上貓咪的速度真是太神奇了」、「評論員評論貓咪意外有趣」，全場歪樓，不過網友表示，「因為很可愛所以沒關係」。