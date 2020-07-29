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印尼男賣土地贈小姨 照片曝光引兩男火速求婚

香港01 / 李福源
印尼男賣地廣告po小姨照喊「合得來可以娶回家」。圖片來源／臉書
印尼男賣地廣告po小姨照喊「合得來可以娶回家」。圖片來源／臉書

印尼中爪哇省古突士縣（Kudus）男子索非揚托（Aris Sofiyanto）上周二（21日）在Facebook發出一則特別的賣地廣告，聲稱如果買家是合適的男士，有機會取得其嫂子羅薩莉婭茵達（Dewi Rosalia Indah）；「靚嫂」照片曝光後引起網民熱議，甚至形容為「最強的廣告」。

索非揚托在帖文指出，放售土地位於古突士縣的住宅區，面積大約72平方米，售價一億印尼盾（約20萬台幣），備註中特別提到「如果買家合得來的話，有機會娶我的嫂子，她剛好希望發展一段認真的關係。」

不少人對此大感興趣，紛留言稱「恨不得馬上報名」、「買土地促姻緣，簡直一舉兩得」、「嫂子的身材也太好了」，但也有人質疑純粹是促銷手段，「不得不說這是最強的廣告」。

索非揚托上周三（22日）受訪時強調嫂子「不是買地附送的贈品」，雙方必須情投意合才有可能發展下去，而他亦不是要「物化」嫂子來作為賣地噱頭。

羅薩莉婭茵達本人透露已有兩名分別來自新加坡及馬來西亞的男子前來求婚，但均被她拒絕，「因為我根本不認識他們，如果有人買下那塊土地，我想先認識對方而不是直接結婚。我曾有過兩段失敗的婚姻，如今希望找到一個善良、願意包容和愛護我的人。」

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文章授權轉載自《香港01》

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