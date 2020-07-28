雙胞姊妹花超瘋狂！ 共用1個男友還想同時懷孕

姊妹倆感情會不會太好了？澳洲一對34歲的同卵雙胞胎姊妹安娜（Anna DeCinque）跟露西（Lucy DeCinque），會一起吃飯、睡覺、甚至連上廁所、洗澡也要黏在一起，但這還不是最誇張的，姊妹倆竟還共用一個男友，更脫口已經計畫要「同時懷孕」。

根據「每日郵報」報導，安娜與露西曾被評為世界上最相像的雙胞胎，不僅長相近乎一模一樣，聲音也是高度相似，連親生母親在電話裡都常常認錯，姊妹倆感情更是好到另人嘖嘖稱奇，吃飯、睡覺、上廁所、洗澡都要一起行動，穿衣服與妝容也講求一致，更驚奇的是，姊妹倆先前各有各自的男友，現在直接共用一個男友，並且3個人一起在同張大床上睡覺。

兩人受訪時表示，自從遇到39歲的班（Ben）後，就決定要一起交同一個男友，因為班從第一天就能準確分辨兩人，且其他男友通常都不能接受姊妹們要好的親密關係，只會叫她們分開，但只有班接受她們的身份，一視同仁，安娜接著說「我們遇到班的第一個晚上，我們倆就一起親了他。」另外，也有人質疑姊妹交同一個男友，會不會彼此嫉妒，對此，露西也說到「我們永遠不會嫉妒，因為如果班親完安娜，也會親吻我」。

日前，安娜與露西透露打算一起受孕生子，兩人表示目前已經在計畫跟研究凍卵，因為同時懷孕畢竟是比較困難的事，露西說到「我們想一起經歷懷孕，我們要一起經歷生活中的一切，我們將死在一起，我們將一起變老，就是那樣。」安娜補充說「我們只是想保持不變，這可能會讓人著迷，但這是我們想要過的生活，因為我們姐妹情深」。

據了解，安娜與露西在4年前，就跟媒體談到過有同時懷孕的想法，當時打算做試管嬰兒，如今，4年過去，她們尚未懷孕生子，雖再次爆出要繼續嘗試同時懷孕，但依照這個進度，恐怕難以實現。