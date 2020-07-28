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美國CIA雕像密碼30年無人能解 「謎語人」最後一次給提示

香港01 / 許懿安
美國有一個30年來無人能解的謎題，就是置於維吉尼亞州蘭利（Langley）美國中央情報局（CIA）總部廣場的雕像克里普托斯（Kryptos）。圖擷自維基百科
美國有一個30年來無人能解的謎題，就是置於維吉尼亞州蘭利（Langley）美國中央情報局（CIA）總部廣場的雕像克里普托斯（Kryptos）。圖擷自維基百科

美國有一個30年來無人能解的謎題，就是置於維吉尼亞州蘭利（Langley）美國中央情報局（CIA）總部廣場的雕像克里普托斯（Kryptos）。它刻有4段密碼，其中3段已破解，第4段迄今仍是未有人能成功破譯。製作雕像的藝術家桑伯恩（Jim Sanborn）之前兩度「給提示」。1月是他第三次「提示」，也是最後一次麼做。

這個名為克里普托斯的雕像，是由美國藝術家桑伯恩在80年代製作。他在編撰密碼方面毫無經驗，在數學方面也不太擅長，於是向CIA前密碼學家請求協助。兩人合作花上4個月，完成這座雕像上的「密碼」。

美國中央情報局還特別設置網頁，歡迎大家加入解謎的行列。（美國中情局網站）
美國中央情報局還特別設置網頁，歡迎大家加入解謎的行列。（美國中情局網站）

名為沙伊特（Edward Scheidt）的專家就是桑伯恩的拍檔。他曾是中情局密碼學中心的負責人。沙伊特教曉桑伯恩之後，後者便利用不同的技術、模式及矩陣，將變成密碼的訊息，置於克里普托斯的設計。

這銅製屏風高12呎、寬20呎（高約3.65米、寬約6.09米），上面佈滿英文字母，是桑伯恩人手製作，在上面拼出近2,000個字母。它在1990年11月3日揭幕。部分密碼已由美國國家安全局（NSA）及CIA的職員，還有民眾破解。

雕像上刻有4段密碼，前3段破譯的結果為：

第一段：「在微妙的陰影和光線不足之間存在著細微差別」（Between subtle shading and the absence of light lies the nuance of iqlusion.）iqlusion是作者將illusion刻意併錯的，他想藉此令人困惑。

第二段為「它是完全隱形，怎麼可能呢？他們用了地球磁場，收集得來的資訊傳送到地底無人知道的地點。蘭利（CIA總部所在地）知道嗎？他們應該知道：謎底被埋在某處。誰知道真正的地點呢？只有WW（時任CIA局長William H. Webster名字縮寫）。北緯38度57分6點5秒，西緯77度8分44秒。 第二層。」（It was totally invisible. How's that possible? They used the earth's magnetic field. x The information was gathered and transmitted undergruund to an unknown location. x Does Langley know about this? They should: it's buried out there somewhere. x Who knows the exact location? Only WW. This was his last message. x Thirty eight degrees fifty seven minutes six point five seconds north, seventy seven degrees eight minutes forty four seconds west. Layer two.）

第三段為「慢慢地、緩慢地，擋住門口下部的瓦礫遺跡被移走了，我用顫抖的雙手在左上角挖了小洞，接着將洞口又挖大一點。我把蠟燭塞進去查看，從室內走出來的熱空氣讓火苗閃爍，但目前房內的細節從薄霧後現身，你能看到些什麼嗎？ 」（Slowly, desparatly slowly, the remains of passage debris that encumbered the lower part of the doorway was removed. With trembling hands I made a tiny breach in the upper left-hand corner. And then, widening the hole a little, I inserted the candle and peered in. The hot air escaping from the chamber caused the flame to flicker, but presently details of the room within emerged from the mist. x Can you see anything? ）

最後一段97個字的密碼，至今無人能夠破解。桑伯恩曾在2010年第一次給予提示，稱密碼第64至69個字母（NYPVTT）代表柏林（Berlin）。2014年時公開第二個「提示」：第70至74個字母（MZFPK）代表時鐘（Clock）。美國《紐約時報》1月29日所載文章中，是他第三次對外「提示」、也是最後一次這麼做：第26至34個字母代表東北方（Northeast）。

桑伯恩守著克里普托斯的秘密多年，不少對密碼感興趣的人走到他家門前，查詢自己的答案是不是正確，於是他設計一個電郵投稿制度，認為自己已找到答案的人，可將它發過去，並且匯款50美元（約新台幣1472元）到指定帳戶。桑伯恩會盡量在一周內回覆，告訴寄件者是否已經猜到謎底。

圖為最後97個尚未破譯的密碼，您有興趣試試身手嗎？（美國中情局網站截圖）
圖為最後97個尚未破譯的密碼，您有興趣試試身手嗎？（美國中情局網站截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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