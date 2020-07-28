神預言？他翻開日本30年前舊報紙 驚見2020疫情爆發

聯合新聞網 / 綜合報導
日本30年前報紙精準預言現今的疫情狀況，還提到全球氣候變遷。圖翻攝自Twitter「Makoro2019」
日本30年前報紙精準預言現今的疫情狀況，還提到全球氣候變遷。圖翻攝自Twitter「Makoro2019」

新冠肺炎疫情持續延燒，根據美國約翰霍普金斯大學統計顯示，截至台北時間28日14時，全球已超過1648萬人確診、65萬人喪生。一名日本網友近日翻出1990年出版的報紙，赫然發現有媒體早在30年已經預言現今的狀況。

網友「Makoro2019」在Twitter分享一張舊報紙的照片，照片顯示，日本報社《岐阜新聞》於1990年5月2日出版的報紙，其中一篇報導標題為「2020年，將會有半數的人類感染傳染病」，報導也詳細提到傳染病的起源、發展和擴散原因等。

不僅如此，報導也指出，全球暖化將導致瘧疾大流行，屆時全世界半數的人口都會被感染，另外，臭氧層破洞若持續擴大，會導致人類免疫力下降。

這篇報導曝光後，引發日本網友熱烈討論，因為報導精準提及「2020年」、「傳染病」等字眼，都與現今狀況不謀而合，許多網友紛紛大讚「簡直神預言」，同時，也有人懷疑這份報紙的真實性。

據了解，這篇報導是該報社多位記者針對當時世界衛生組織的研究，經由共同討論後所撰寫的報導。《岐阜新聞》官方對此回應，秉持媒體實事求是的態度，這份報導中僅是一些關鍵字符合現今狀況，不該全盤相信，其他內容仍需以現今報導為準。

日本原本疫情趨緩，但近期確診人數又爆增，東京都知事小池百合子（圖）呼籲民眾盡量避免外出。圖／法新社資料照
日本原本疫情趨緩，但近期確診人數又爆增，東京都知事小池百合子（圖）呼籲民眾盡量避免外出。圖／法新社資料照

新冠肺炎 傳染病 瘧疾 臭氧層

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