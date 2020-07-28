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印尼學霸擁「11學士3碩士」集齊不同學院學士服 稱「拿學位是樂趣」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自IG: welinkusuma
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取得大學學位對許多人來說都是光榮且獨特的時刻，印尼有一名男子卻將拿學位當成嗜好！39歲的古啟麟是一名來自印尼的華裔，他自稱熱愛學習，取得11個學士和3個碩士。截至目前他已有32種不同的學位和證照，且仍在繼續考取中。

根據報導指出，古啟麟從他18歲進入泗水大學工程工業學系就讀，並拿到第一個學位後，便沒有停止學習。他說「讀大學對我來說就像興趣，我熱愛學習，大學的知識對我實際生活很有幫助」。他所擁有的學校學位包含各種類別，堪稱蒐集齊全不同學院顏色的畢業袍，其中學士包括經濟、社會、法律、計算機、文學、公共行政、統計、會計、傳播；碩士則有工業工程、管理、地政法。而非學校取得的專業證照則以商業證照居多。

古啟麟31歲時就打破印尼不同學科擁有最多學術頭銜的記錄，也以一學期修了「111學分」打破單學期修最多學分記錄，通常這麼多的學分，一個學生要花4到5個學期才能修完。

在2007年的訪問中，古啟麟曾透露他如何同時學習這麼多學科，他會在早上和晚上讀不同學科，周末再讀另外一科，並搭配網路課程學習。他也表示他所學的知識都沒有浪費。在他個人的商業社群網站中，顯示他在印尼最大的公司當分析師，同時也在一間銀行當顧問，他並在2019年開了一家稅務顧問公司，完成他創業的夢想。

印尼 創業

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