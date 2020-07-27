買土地能娶小姨子！美照曝光引來多名追求者示愛

印尼有名男子阿里斯（Aris Sofiyanto）想出售位在爪瓦省住宅區的土地，於是在臉書張貼廣告，其中最大亮點是土地買家如果跟他小姨子黛薇（Dewi Rosalia Indah）合得來，便能抱走美人歸，由於黛薇五官精緻、身材火辣，廣告在網上曝光，掀起一票網友熱議。

根據外媒報導，阿里斯販售面積72平方公尺的土地，價格為1億印尼盾（約新台幣20萬元），廣告中提到，如果買家購買土地且和小姨子互動良好，便可以娶她回家，因為她在尋找一段認真關係，並附上黛薇的照片。

阿里斯表示，這絕對不是行銷手法，已有多名追求者有意購買土地，但如果真的要結婚也要黛薇本人同意，因為她不是獎金可以任意贈送。黛薇受訪時提到，有兩名來自新加坡和馬來西亞的男子向她求婚，「但因為不認識他們，所以拒絕掉了，如果有人買這塊土地，我想先從朋友做起，讓雙方能彼此熟識，而不是直接結婚，因已有2段失敗婚姻，希望找到善良且願意包容、愛護我的人」。