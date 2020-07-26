83歲老婦人頭髮逾6米 因幼時這個回憶讓她64年來從未洗頭和剪髮

老婦人64年來不剪髮不洗頭，只為防止頭痛！一名來自越南頭髮長6米的老婦人，自19歲開始就沒有再洗過一次頭和剪過任何一次頭髮，即使頭髮已經長到越來越難處理，並且只能紮成辮子固定，老婦人依然還是堅持不剪髮、不洗頭，只因為童年時在腦中留下的不堪回憶。

根據英國衛報（The Guardian）報導，日前來自越南檳知省的一名83歲老婦人阮氏定（Nguyen Thi Dinh），因擁有一頭「蟒蛇般」的頭髮，引起媒體爭相報導。阮氏定表示，自己在19 歲時就停止剪髮，因為小時候在一間美髮沙龍洗完頭後，就開始會患有嚴重頭痛，即使父母帶她去看醫生，但不管怎麼治療都沒有效，直到她長出新頭髮變更長後，她的頭痛就跟著消失，病情才逐漸好轉。

報導中也提到，當老婦人開始洗頭後，她的頭痛又再次發作，因此從那時起，她就永遠停止了洗頭，平常也不敢讓頭髮沾到一滴水。最後頭髮越長越長，至今更長達超過6米，乍看之下就像一條蟒蛇，然而仔細看會發現，老婦人頭頂的髮色呈現灰白色，但其他的頭髮卻是咖啡色的，這樣的景象讓眾人都感到不可思議。

至今老婦人已經有長達64年沒有洗頭和剪髮了，而且頭髮還以每年約10釐米的速度在不斷增長，由於頭髮變得越來越難處理，所以老婦人就將全部的頭髮編成一條長長的辮子。在老婦人的家鄉許多村民都把她當作是人類的神靈，除了老婦人原本就有的疾病外，村民也擔心若是她將頭髮剪去後，會失去其作為人類神靈的地位，才會長達一個世紀都沒有剪去頭髮。