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英國腹肌男「口罩當丁字褲」赤裸上街 周圍路人看傻眼
目前新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，多國仍持續規定國民出入公共場合須戴上口罩，確保疫情不會繼續擴大。英國政府宣布24日起，民眾進入所有店家必須遮蓋臉部，否則將被開罰，不過有外媒捕捉到倫敦大街上竟有一位男子全身赤裸，將口罩當成丁字褲穿，在街上遊走，令周圍的路人都感到困惑。
根據英國「每日郵報」報導，這位男子走在倫敦牛津街上，全身未穿任何衣物，只有用口罩遮蓋下體，走在大街上，周圍路人都關注著男子的一舉一動，並感到困惑，而這位男子做出此舉疑似要抗議政府新的口罩規定。
英國政府宣布自24日起，英格蘭地區民眾進入所有店家必須遮蓋住臉部，以防止新冠肺炎疫情擴大，違者將罰100英鎊（新台幣約3700元），而這項規定也引發不少衝突，有麥當勞員工就因顧客沒戴口罩而將人趕出店外，另外在當地超市也有消費者因為看到其他人沒戴口罩而發生爭執。
目前警方正敦促商店拒絕不戴口罩的人入內，不過若是年幼的兒童或身體有特殊狀況的民眾進入銀行時可不用戴上口罩。
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