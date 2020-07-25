以為外甥女被綁架他光溜溜衝出去 踏出家門後秒後悔

危機來臨時，許多人就算是在浴室或沒穿衣服都會著急的奪門而出，不過若是誤判情勢，恐怕會引來笑話。英國一位男子在睡夢中突然聽到外甥女的尖叫聲，情急之下只抓著一件衣服便奪門而出，男子以為外甥女被綁在一台廂型車上，急忙想開車追蹤，未料外甥女卻突然出現，原來只是誤會一場。

根據英國「太陽報」報導，這位29歲男子名叫內森（Nathan），當天早上他在米德爾斯堡區的住家睡覺時，突然聽到尖叫聲而驚醒，他說「我打開窗戶，以為有人被撞倒或被刺傷，我跳下床試圖找衣服，結果我抓起一件T恤，以為那是我的褲子，飛快奔下樓」，而內森下樓時聽到有人在喊綁架，以為自己的外甥女露西（Lucy）被壞人綁走了。

內森急忙跑到門口，並打算進入父親的車裡，追蹤那輛綁走露西的廂型車，不過因為車上有人內森無法打開車門，他只能又喊又叫，最後成功上車後，內森卻突然看到露西，他說「當我上車時，我看到露西在拐角處轉彎，所以我下了車，那是尷尬的開始，我覺得自己很笨，並希望不要有媽媽通報我，因為她們的孩子看到我全身光溜溜的在樓下，我不想被註記成怪人」。

而整段影片也被內森的爸爸放上網路，至於為什麼會誤認成綁架事件，露西媽媽墨菲（Natalie Murphy）表示她誤以爲附近媽媽的哭聲是露西的聲音，加上一台廂型車停在附近，才以為露西被綁架，使得內森誤會而急忙衝出門。