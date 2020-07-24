料理鼠王也失足？ 婦人量販店買熟食 竟挖出一隻老鼠

食品衛生一直以來都是消費著們特別注重的要點之一。尤其有許多民眾捨棄傳統市場，改前往量販店或超市消費，也是為了其衛生考量。然而，量販店或超市就一定衛生嗎？一名英國婦人日前在超市購入的餐點中，發現了一隻死老鼠，讓她感到相當噁心，呼籲其他消費者不要再去特易購購買任何熟食。

根據每日郵報報導，這名女士是來自英國達拉謨（Durham）的凱絲·麥卡爾·史密斯（Cath McCall Smith），她從特易購（Tesco）花了3.75英鎊（約140元新台幣）買下的義大利風雞肉餐中，發現了一隻死老鼠。這位57歲的女士表示說，她本來以為只是一塊骨頭，但是當低頭卻發現，一隻老鼠正躺在她的餐點裡。特易購表示，正在對該事件進行全面調查。

不過這個事件在網路上卻被網友們揶揄，有人說「難怪要叫做『義大利風』」（羅馬人有食用睡鼠的傳統），另外一名網友則留言「可憐的料理鼠王」。