聽新聞
test
0:00 / 0:00
名校選美冠軍棄律師當AV女優 下海原因連波多野結衣也驚呆
大家千辛萬苦考進一流大學，目的是為了找一份高薪工作，不過日本有位讀名校法律系的女大生，畢業後竟然選擇做AV女優，放棄成為律師的美好前途。最近她現身日本節目，揭曉從事這份工作的原因，主持人聽完全驚呆地說「太浪費學歷了！」
這名女生叫朝倉佳奈子，畢業於被稱爲「皇族大學」的日本學習院大學法律系，是名副其實的學霸，除此之外，她還是2016年「Miss學習院選美大賽」冠軍，才貌雙全的她是學校風雲人物。正當大家都以為她畢業後會朝律師目標前進，沒想到她卻表示「我要做AV女優」，讓身邊的親友都大吃一驚。
今年3月她正式在AV界出道，並改藝名做「結城るみな（結城留美奈）」，出道僅半個月已有超過5萬名粉絲，更被封為2020年「超強彗星級新人」。日前她現身日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》，分享成為AV女優的經過，並親自說明投身色情行業的原因，當主持人聽完她下海的真相時，都表現得非常震驚！
結城留美奈接受訪問時，主持人誇讚長的像洋娃娃很可愛，並好奇擁有驚人頭銜和履歷的她為何選擇做AV女優，結城指出，「從以前便很享受別人的眼光，希望大家都能看著我」，讓主持人和另名女優波多野結衣驚呆，結城也提到，父母起初不能接受，現在開始慢慢接納，還表示「如果要做就要做到最好」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言