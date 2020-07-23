柬埔寨網美「咬唇露深V線」遭批不尊重傳統 警方下令追捕

在某些較為保守的國家，女性穿著太過裸露或行為過於大膽都被認為不符合傳統價值。柬埔寨警方近期在追捕一位網紅，因為這位網紅在社群貼出較為裸露的照片，且直播時頻出現咬唇的行為，不少當地網友向警方投訴其不尊重傳統和女性，因此警方開始追捕這位網紅。

根據「Daily Star」報導，這位柬埔寨網紅名叫薩潤（Saran Narita），因為她時常在自己的社群網站上貼出較為裸露、性感的照片，引來不少網友的批評，而她在直播上的咬唇行為也遭當地網友指稱其不尊重傳統文化和女性，金邊市警察局發言人薩爾（Sar Thet）表示薩潤裸露的照片和影片激怒了大眾，反網路犯罪警察目前正在追尋她違法的蹤跡。

不過薩爾表示目前警方仍沒有找到薩潤，而反網路犯罪副局長索芬格少校（Long Sopheng）表示根據「刑法」第249條和「制止人口販運和性剝削法」第38條、第39條，這位網紅將有可能面臨30天至一年的監禁。