她月經正常報到！在家突然腹部疼痛 「懷孕1小時」產下男嬰

女生如果嘔吐、頭暈、嗜睡、月經沒來，一般會猜想是否為懷孕徵兆，不過印尼一位28歲女子日前在家中感到腹部疼痛，沒想到1小時後竟然產下一名嬰兒，這時她才驚覺自己懷孕，但怪的是她明明月經正常，罕見情況讓人十分困惑。

根據外媒報導，住在打橫市的海尼·努拉尼（Heni Nuraeni）育有2名小孩，事發當天她腹部右側感到不適，隨著時間流逝疼痛感也更加劇烈，家人懷疑可能是懷孕，便立即聯絡助產士到家中，努拉尼也在1小時後產下一名男嬰。

努拉尼表示，月經每月都有按時來，因此才不曉得自己懷孕，不過孩子和她都很平安，現在男嬰由姨母餵養，因為家中還有8個月大的孩子要照顧。努拉尼的姐姐提到，由於妹妹懷孕1小時就生下孩子，直到現在她仍不敢置信。

哈桑薩迪奇醫院（Hasan Sadikin Hospital）婦產科醫師安沃（Ruswana Anwar）認為，此情況為「隱性妊娠」，孕婦可能未察覺自己懷孕，只有體重增加月經週期沒有明顯改變。安沃強調，女性懷孕1小時就生產是不可能的，類似案件全球大約有25,000例，若月經正常報到，可能是懷孕期間荷爾蒙失調有關。