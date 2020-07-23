限制級結婚蛋糕「新郎偷摸新娘屁股」 網傻眼：看了不舒服

西方婚禮活動上習慣準備結婚蛋糕，除了可以分送給來賓品嚐外，還可以讓新郎新娘留下紀念。有網友近期發文分享一個結婚蛋糕，只見蛋糕上的造型裝飾為一對新人，不過往新娘人偶背後一看，它的下半身卻是裸露的，只剩下一條內褲，且新郎人偶還一手伸過去摸屁股，該造型蛋糕一曝光後也引來不少網友批評低俗。

根據「Daily Star」報導，有網友在國外論壇「Reddit」發文，貼出這張造型蛋糕的照片，只見這個造型蛋糕上的裝飾為一對新郎新娘，從人偶背面可見新娘下半身只著一條內褲，且新郎一手還摸著新娘的屁股，而這個蛋糕在官網上的售價為145英鎊（新台幣約5248元），不過不少網友表示這個蛋糕令他們感到不舒服。

有網友留言稱「這很低俗，誰會認為這是一個好主意，沒有人想要得到這個」、「看上去不舒服」、「這實在很不合宜」、「想想看奶奶要上去切一塊蛋糕吃，然後在60年後孫子要求看當時的畫面會有多尷尬」，不過也有網友表示「如果夫妻都喜歡，那就算了」、「他們開心的話當然可以這樣做」。