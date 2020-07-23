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影／一出門近百隻貓狗鳥獸跟身後 網友驚嘆：真人版迪士尼公主
迪士尼電影中的公主，只要一出門就會有一群小動物包圍著她們，深受喜愛，不過現實生活中，真的有像迪士尼公主一樣的人！土耳其一名女子外出散步，竟有近百隻的小鳥、貓、狗環繞著她，自帶仙女特效，童話般的場景讓許多網友嘖嘖稱奇。
一名土耳其網友「@cocukkilidi」在推特上分享一段影片，影片從窗外往下拍攝，畫面中可以看見一名女士散步經過住宅區，身後卻跟著一群小動物隊伍，數十隻小貓小狗圍繞著她，有各種鳥類環繞著她飛舞，甚至有一列小鳥，自動停靠在圍欄上「恭迎」她，女子走到哪小動物們就跟到哪。
影片貼出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言「根本迪士尼公主」、「她是神仙降臨嗎？這太誇張了」、「像公主走進了森林」、「真人版公主」、「這裡是她的王國吧！」、「在小動物眼中這位女士就是天使啊」。
隨後原PO透露，這名女子常會在附近投餵這些小動物，而且還會帶著不同動物的食物，到空地中分開餵食，等到小動物們都吃完後將地面清理乾淨，是個非常有愛心且有公德心的人。
觀看影片：
Bu hanim her gun mahallede ne kadar hayvan varsa etrafina toplayip onlari doyuruyor. Kedi kopek karga hepsi sisko hahajd @MaltepeBelTr pic.twitter.com/f8r5UnDHUb— ☽ Dilere (@cocukkilidi) September 23, 2017
Yine karsilastik :) Gidip konusamadim ama bi gun denk gelicez seninle super kadin pic.twitter.com/9tPcvQhqOQ— ☽ Dilere (@cocukkilidi) June 26, 2018
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