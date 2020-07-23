渣男前後腳與4人分手 餐廳上演超荒謬戲碼路人爆笑

渣男大家就見得多，但如果偷吃男前後腳與4個伴侶分手的畫面，在現實世界上演，大家又有何反應？韓國有YouTuber曾經於餐廳「惡搞」路人，安排好演員，在路人面前接連與「男女朋友」分手，結果一對路人男女被種種荒謬情節嚇倒，爆笑的反應更引來網民熱議。

韓國YouTube頻道「깨방정」的影片多以偷拍路人反應為主，頻道主和演員經常在街頭或餐廳上演分手、首次約會等尷尬場面，但過程穿插極其荒誕的對白，往往成為影片的笑點，而頻道至今已有43.6萬個訂閱。

影片中，飾演渣男的演員先後與3名女子見面，並分別以「嘴巴蒜味太重」、「太笨」和「自己有其他女人」為由，提出與對方分手，坐在鄰桌的一對男女見狀一邊大為震驚，一邊忍笑，明顯瘋狂「吃花生」。

直至第3名少女離開餐廳，路人男女還以為鬧劇終於告一段落，未料另一男子其後走近渣男，才知道渣男的分手行程仍未完結，其後兩人的爆笑對話，更是讓路人大嚇一跳至噎到。

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文章授權轉載自《香港01》