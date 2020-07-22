試著保留頭上的毛 日本綿羊竟成「壓倒性帥氣的帥哥」

在兵庫縣南淡路市的「淡路農場公園 英格蘭之丘」，今年起正嘗試著在幫綿羊剪毛時保留一部份的毛。雖然主要是為了容易識別，但其中也有頭上剩下了茂密的毛，而以「帥哥」受到矚目的綿羊登場。

根據該公園表示，剪毛是為了夏天時讓綿羊容易調節體溫，因此在每年春天舉行。今年，飼育員在剪毛的研修地點得知保留一部分毛的手法，進而嘗試挑戰。

綿羊在「綿羊王國」區共有35頭，大致分成在牧場生活的綿羊以及在互動廣場的綿羊。此次，將部分的毛保留的是4頭在牧場的綿羊及2頭在互動廣場的綿羊等，共計7頭。據了解，雖然每1頭都會被掛上名牌，但園方從中挑選了從外觀識別較困難、屬於普通體型的綿羊。

保留毛的地方主要為頭部，而其中1頭5歲的雄性綿羊Leo，在該公園每個月發行的宣傳報6月號上，被介紹為「有著纖細白色臉龐，和圓滾滾的眼睛，壓倒性帥氣的帥哥」。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》