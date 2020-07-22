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中威力彩靠牠！農民河撈「金鱉」回家養 村民參拜竟中獎致富

聯合新聞網 / 綜合報導
印度東部再度發現「金鱉」，由於太過稀有，而在當地引發大批民眾討論。圖擷自推特@susantananda3
印度東部再度發現「金鱉」，由於太過稀有，而在當地引發大批民眾討論。圖擷自推特@susantananda3

威力彩已連續槓龜46期，累積獎金上看25億，民眾買氣活躍。然而，國外有人發現外型與「金幣」顏色相似的「金鱉」，且相當稀有少見，因此具有帶來好兆頭、招財的涵義，過去就曾有人參拜金鱉而中了彩票致富，吸引大批民眾一瞻丰采，如今又有印度居民發現金鱉，引發關注。

綜合外媒報導，早在2015年，泰國東部尖竹汶府（จังหวัดจันทบุรี）農民Somyod Bunrod就曾捕獲一隻金鱉，神奇的是，Somyod Bunrod將金鱉帶回家飼養後，因居民深信金色可以帶來好運，因此許多當地居民紛紛前來求取財運，而且還有人真的中了彩券，讓人更相信金鱉可以帶來好兆頭。

本月20日，印度東部奧里薩邦巴拉索爾地區的蘇嘉恩普爾村（Sujanpur）村民再度發現一隻罕見的金鱉，由於實在太過稀有，因此村民決定先將牠帶回村裡交給森林保育人員。

對此，野生動物保育專家Bhanoomitra Acharya表示，獲救的鱉全身及外殼都是金黃色的，「我從未見過這樣的生物」，而當地的森林保育官員Susanta Nanda也在推特上分享這隻金鱉游泳的影片，並認為「很有可能是白化症，牠粉紅色的眼睛就是白化症的特徵」，目前這隻金鱉已回歸野外。

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