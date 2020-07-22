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時空錯亂？日網友驚見「電車停加油站」 背後原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在加油站驚見電車車廂停靠，貼上推特。圖／Twitter
日本網友在加油站驚見電車車廂停靠，貼上推特。圖／Twitter

日前，一名日本網友在推特上分享自己在加油站遇到的趣事。他前往加油站，卻赫然發現一台電車停在加油站前，讓他嚇了一跳，直覺不可思議。

根據Netlab的報導，這其實是日本大阪的鐵路公司「南海電鐵」，將其電車車廂送至在日本中部縣靜岡營運的鐵路公司「大井川鐵道」之過程。運送電車車廂的大貨車或許是有加油的需求，才在加油站停了下來。由於電車車廂的運送一般挑在夜深人靜的深夜時分，因此並不常見。而在加油站停靠加油，就是更為特別的經驗了。

大阪的南海電鐵在1962年起開始使用這批「6000系」車輛，直到去年11月，新型的「8300系」正式投入營運，便藉此機會將兩台「6000系」讓渡給大井川鐵道。大井川鐵道除了這兩台「6000系」以外，其實也還有另外兩台來自南海電鐵的「21000系」正在營運中，將來也會持續活躍下去。

鐵道 車廂 加油站

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