聽新聞
test
0:00 / 0:00
時空錯亂？日網友驚見「電車停加油站」 背後原因曝光
日前，一名日本網友在推特上分享自己在加油站遇到的趣事。他前往加油站，卻赫然發現一台電車停在加油站前，讓他嚇了一跳，直覺不可思議。
根據Netlab的報導，這其實是日本大阪的鐵路公司「南海電鐵」，將其電車車廂送至在日本中部縣靜岡營運的鐵路公司「大井川鐵道」之過程。運送電車車廂的大貨車或許是有加油的需求，才在加油站停了下來。由於電車車廂的運送一般挑在夜深人靜的深夜時分，因此並不常見。而在加油站停靠加油，就是更為特別的經驗了。
大阪的南海電鐵在1962年起開始使用這批「6000系」車輛，直到去年11月，新型的「8300系」正式投入營運，便藉此機會將兩台「6000系」讓渡給大井川鐵道。大井川鐵道除了這兩台「6000系」以外，其實也還有另外兩台來自南海電鐵的「21000系」正在營運中，將來也會持續活躍下去。
ガソスタに来るはずのない— Asama (@Asama__37) July 14, 2020
電車がいるのが個人的に刺さる pic.twitter.com/3lFCMmNvoS
2020/7/20— Asama (@Asama__37) July 14, 2020
南海6000系C#6905譲渡陸送
大阪の南海電鉄から、静岡の大井川鐵道に向けて搬入陸送が行われました
陸送がガソリンスタンドで給油している姿が印象的でした pic.twitter.com/YYwrUEeqjS
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言