他路上好心埋葬無名屍 數月後竟被告知是自己失蹤多月的兒子

失蹤3個月的兒子竟然就是自己親手埋葬的屍體！印尼一名男子在今年4月底在路上發現一具已經腐爛已久的屍體，隨後他好心的將其安葬，並且立了一個墓碑，不料近日卻被警方告知原來那具屍體，可能就是自己失蹤3個多月的兒子，男子當下得知瞬間崩潰，完全不敢想像這種悲痛的事情會發生在自己身上。

根據印尼媒體《 Tribunnews 》報導，一名名叫安塔里克薩（Antariksa）的48歲男子，在印尼北加萬隆市社會服務局擔任街道福利工作員，早在今年4月18日自己15歲的兒子蘇里亞（Surya Maulana Putra）突然失蹤，自兒子失蹤以來安塔里克薩每天都在尋找他的下落，甚至從白天搜尋到黑夜。過沒幾天後，安塔里克薩就在住家附近的路上看到一具腐爛屍體，當時由於屍體放置已久，導致面部已無法識別，於是他就把屍體想像成自己失蹤的兒子，親自幫他建立一塊墓碑、埋進土裡，並舉行傳統儀式。

近日安塔里克薩得知當地有個涉嫌殺害青少年的嫌疑犯被補，而兒子朋友曾指出蘇里亞與該嫌有接觸，所以他前往警察局探詢自己兒子相關消息，最後才從警方口中得知，當時他親手埋葬的那具腐屍，可能就是自己失蹤好幾個月的兒子蘇里亞，得知消息後安塔里克薩近乎崩潰，並表示他在埋葬屍體時，有感受到和兒子聯繫的感覺，之後甚至還會經常想去那個墳墓看看，原來那具屍體就是自己的兒子。

目前該殺人兇手已被繩之以法，警方也說明現在仍在調查是否還有其他嫌疑人，全案仍在偵辦中。