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店員給錯刮刮樂…好心男不介意收下 下秒意外中5900萬

聯合新聞網 / 綜合報導
美國密西根州一名男子買了刮刮樂，卻因店員給錯張意外中獎。示意圖／ingimage
美國密西根州一名男子買了刮刮樂，卻因店員給錯張意外中獎。示意圖／ingimage

威力彩連45期槓龜頭獎上看20.8億元，民眾買氣熱，紛紛想碰碰運氣。美國密西根州也有一名男子，日前到加油站想買刮刮樂試手氣，店員卻不小心給錯拿成了別張，男子當下也不介意因此並未更換，兌獎時發現「買錯的刮刮樂」竟讓他贏得美元200萬元（約台幣5千939萬）大獎，一個失誤讓他陰錯陽差地成為千萬富翁！

綜合外媒報導，一名57歲男子因為駕駛車輛的輪胎沒氣，在美國底特律郊區伊斯特波因特（Eastpointe）一間加油站換輪胎時，從一旁的商店購買了一張售價10美元（約台幣297元）的Lucky 7刮刮樂，但店員卻誤給成美元20元（約台幣594元）的刮刮樂。

店員發現錯誤後，當下立即對男子說可以幫他換回來，男子當時心裡有種奇妙的預感說不該換，於是便欣然接受店員選的那張，結果刮開了手上的刮刮樂，果真中了200萬美元，「我現在很開心我做出了這個決定」，男子採取一次領完獎金的形式，中獎的金額扣稅後實領金額為美元130萬元（約台幣3千860萬元），未來他計畫用這筆錢去買新房，剩下的錢則會存起來。

男子表示當時心裡有種奇妙的預感說不該換。圖／取自wdrb.com
男子表示當時心裡有種奇妙的預感說不該換。圖／取自wdrb.com

刮刮樂 威力彩 頭獎 偏財運

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