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疫情衝擊買氣 珠寶行老闆異想天開舉辦尋寶活動

聯合新聞網 / 綜合報導
珠寶店老闆強尼因珠寶買氣不振，決定將自家珠寶埋在密西根州各處，舉辦尋寶活動。圖／強尼的尋寶冒險官網
珠寶店老闆強尼因珠寶買氣不振，決定將自家珠寶埋在密西根州各處，舉辦尋寶活動。圖／強尼的尋寶冒險官網

新型冠狀病毒疫情在美國不斷蔓延，各州的產業、經濟莫不受到衝擊。密西根州一家珠寶店就因為疫情影響吹熄燈號。不過，老闆似乎不甘於只是單純歇業，他在網路上發布公告，宣稱自己已將珠寶店中尚未出售的珠寶埋在密西根各處，而如果有人希望能夠尋得這些寶物，他將會出售藏寶線索給對方。

根據福斯報導，這名老闆名為強尼・培里（Johnny Perri），他從小便跟著父親經營珠寶店，在父親去世後便繼承至今。如今疫情衝擊珠寶買氣，他不願意就此將珠寶店收掉，因此想出了這個企劃，選擇用舉辦尋寶活動的方式，將店內的珠寶出清。

強尼與女友合作，將總價值超過一百萬美元（約三千萬元新台幣）的珠寶藏在密西根州各處。他也笑稱，這趟旅程剛好成為他跟女友的蜜月旅行。

強尼規劃中的尋寶活動一共有四波，第一波預計於今年八月一日開始。參加尋寶者必須繳交49美元（約新台幣1500元）的報名費，以換取尋寶的線索。寶藏是兩塊一百盎司的銀磚，估計價值約為4200美元（約新台幣12萬元）。往後的幾波尋寶活動，寶物價值將會越來越高，但報名費也會隨之成長。

對於自己異想天開的企劃，強尼表示，他希望自己不僅僅是販售珠寶，更是販售冒險和回憶。這些珠寶有一些是家中的傳家之寶，至今已經有一百五十年的歷史，「我爸大概會覺得我瘋了。不過他一定會大力贊成，他這個人最喜歡分享了。」

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