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哭笑不得！夫妻避孕戴套仍懷上 原來是家貓搗蛋「闖大禍」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子家中養的橘貓愛愛搗蛋，竟意外讓妻子懷上第二胎。圖擷自網路論壇Reddit
美國男子家中養的橘貓愛愛搗蛋，竟意外讓妻子懷上第二胎。圖擷自網路論壇Reddit

一名美國男子分享家中發生的搞笑事件，原來在他的妻子懷著第一胎時的狀態不太好，因此夫妻達成共識至少要等5年之後才再規劃懷孕，便使用保險套來避孕，沒想到妻子竟還是懷上第二胎，後來才發現是家中養的橘貓「愛搗蛋」，把男子使用的保險套全都咬破，一切真相大白。

一名美國男子在網路論壇Reddit分享，他和妻子在去年有了第一個孩子，但由於懷孕過程相當辛苦，妻子健康大損，所幸最終平安產下健康的小男孩，母子均安。

不過，由於有了第一次懷孕的經驗且近來新冠肺炎疫情嚴峻，因此夫妻之間有了共識，決定至少要5年後才要規劃生下第二個孩子，因考量到妻子服用避孕藥會產生嘔吐感的副作用，最後只使用保險套進行避孕。

然而，在這如此謹慎的避孕計畫之下，沒想到妻子還是懷孕了，這令男子相當費解，直到想起他都將保險套和棉花棒一起放在浴室的抽屜裡，而家裡養的橘貓平時最愛把抽屜裡的東西弄得一團亂，但他都沒有多想，只是將這「一團亂」收乾淨。直到妻子出現懷孕徵兆，他趕緊回到浴室抽屜尋找，才發現抽屜裡剩餘的保險套上都留有爪痕、齒痕，甚至是已經完全破裂的樣子，這才驚覺一切都是橘貓做的好事。

男子說，以往他都是摸黑在浴室抽屜中翻找保險套，且未仔細檢查就使用，卻沒發現保險套早已被橘貓咬破，如今要提早迎接第二個寶寶的到來，他更是笑說「迫不急待要向他的孩子解釋，他的存在要歸功於家裡養的橘貓！」

夫妻 懷孕 避孕

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