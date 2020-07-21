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奈良鹿餐廳門口按鈕開門 有禮鞠躬請求店員送食物
日本奈良鹿一向受遊客喜愛，平常獲餵飼大量鹿仙貝，不過受新冠肺疫情影響，當地旅遊業受重挫，鹿群無人理會之下便四處覓食。近日有網民拍到2隻鹿竟懂得走到餐廳門口前按開門鈕，並向店員鞠躬討食，令網民亦高呼不可思議。
該日本網民最近於Twitter上載影片，發現一隻鹿在餐廳門口前張望，之後竟用頭碰下開門鈕，非常醒目。第2隻鹿見狀又走過來跟着另一隻鹿走入餐廳，更向店員鞠躬討吃，但後來店員向着門口揮手拒絕，似乎計劃失敗。就連樓主亦笑言：「2位客人，餐廳今天滿座了。」
不少網民驚呼奈良鹿非常機智又有禮，「太聰明了吧」、「牠們應該想要鹿仙貝吧」、「開門鈕太低了，應該要高一點」、「牠們很可愛」。亦有網民拍到其實這間餐廳門前不時有鹿群逗留，討吃變成了牠們的日常習慣。
而樓主亦解釋近期鹿群的確少了進食鹿仙貝，但公園及其一帶的草等食物仍然足夠，認為鹿群吃草反會更健康，呼籲大家不要餵飼太多其他食物。
営業中や、入ろうと。— やまもっちゃん (@nara_yamamoto) July 11, 2020
2人なんですが。。
あかん、あかん、今日は満席や。 pic.twitter.com/ISIq8ebssd
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文章授權轉載自《香港01》
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