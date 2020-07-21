影／黑熊「人形直立」貼身狂嗅頭頸 登山女淡定自拍

香港01 / 李福源
影片中可見，黑熊站立起來嗅聞其中一名登山女子。圖擷自Twitter
影片中可見，黑熊站立起來嗅聞其中一名登山女子。圖擷自Twitter

墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza García）的奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park），一名女子近日與友人同遊期間與一隻野生黑熊「狹路相逢」，但面對黑熊多次站起來靠近嗅其頭髮，她卻未有驚惶失措，甚至淡定地拿出手機自拍。不少網民均替「淡定女」捏一把冷汗，因為當時情況實在相當危險，黑熊隨時有可能發狂施襲。

網上片段拍到黑熊在登山徑靠近女事主，期間多次「人形直立」靠近不停地嗅她的頭髮及頸部，甚至伸出熊掌輕拍女方大腿；然而女事主相當冷靜，且拿出手機拍攝「驚險時刻」，幾名同行友人數度嘗試引開黑熊注意，但未有成功。

黑熊其後轉身準備離去，惟突然回頭再次接近「淡定女」；直至黑熊慢慢走開，眾人即放下心頭大石，急步離去，事件中無人受傷。

許多網民認為當時情況實在非常危險，「這隻黑熊也太大了吧！站起來和那女子一樣高」、「黑熊隨時有可能發狂襲撃，幸好無人受傷」、「這是幼熊嗎？好奇心很強」、「我猜她用了水果味的洗髮露，不要再用了」。

站立並不代表想攻擊

專家指出，熊一般來說不會主動攻擊人類，當察覺到附近有人，牠們採取站立的姿勢並非代表想攻擊，而是在觀望，這時宜保持冷靜，可嘗試舉高雙手慢搖以示不是獵物；如果遇到母熊帶着小熊便要格外小心，不要站在母熊和小熊之間，也不要靠近牠們，不要直視熊眼，慢慢地側身離開。至於裝死免遭攻擊就不要試了，因為熊是雜食動物，不會理會食物是生還是死。

另外，為免登山時遇到熊，最好避開清晨和黃昏時段，因為熊在這時較活躍；同時盡量結伴同行，即使是「獨行」也要製造一點嘈吵聲，故隨身宜帶備哨子或鈴鐺等。

延伸閱讀：

露天宵夜突然「怒髮沖冠」　網民話有趣　實情好危險

巴士站長室見野豬企門口探班　網民諗起《獅子王》：係彭彭呀！

文章授權轉載自《香港01》

黑熊 墨西哥

延伸閱讀

玩《動物森友會》竟收警方來信 一看內容網笑翻：警察懂玩！

好市多的米1個月後都是蟲！她崩潰發文 網友出4招讓米蟲掰掰

他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

英國氣象雷達偵測烏雲竟是「飛蟻軍團」 專家：對人類無害

相關新聞

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

太詭異！奈及利亞一名女子芬蒂（Toni Fenty）近日在twitter上表示，她過去曾交往過4任男友，然而這4人在與她分手後都紛紛死亡，第4任男友則於本月初過世，奇怪的巧合讓她質疑自己是個「不祥之人」。

影／黑熊「人形直立」貼身狂嗅頭頸 登山女淡定自拍

墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza García）的奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park），一名女子近日與友人同遊期間與一隻野生黑熊「狹路相逢」，但面對黑熊多次站起來靠近嗅其頭髮，她卻未有驚惶失措，甚至淡定地拿出手機自拍。不少網民均替「淡定女」捏一把冷汗，因為當時情況實在相當危險，黑熊隨時有可能發狂施襲。

英國氣象雷達偵測烏雲竟是「飛蟻軍團」 專家：對人類無害

近日天氣炎熱，全球各地都出現零星的「蟲蟲危機」，幾個月前在非洲還因為蝗災而面臨糧食危機，然而近日在英國竟出現「飛蟻軍團」，起初還一度被誤認為是「降雨」，直到當地居民開始用「＃flyingants」在社群媒體上發布後，氣象局才得知原來是「飛蟻軍團」入侵。

日本節目實測4款DIY「口罩」 內褲濾紙猶如沒戴、胸圍口罩竟有效？

新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，口罩的防疫能力再次成為民眾關心的話題。日本早前曾有節目，實測各種DIY「口罩」如「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」，最後證明以上的其中一款口罩，竟然有出人意表的效果！不過即使如何，想要確保自身健康，當然還是戴上普通口罩為好！

沙盒樹全棵有毒 果實爆炸種子時速200公里如子彈

大自然充滿奇妙與危險，當中有些大樹更是生人勿近，甚至比猛獸更危險！日前有日本網友在推特（Twitter）圖文並茂介紹名為「沙盒樹」的危險性，指除了全棵樹都有毒外，當果實成熟時更會炸開，種子以近200公里時速激射，威力勁如子彈，彷如天然暗器，如被射中要害可致命，貼文隨即引起網友關注。

19世紀打吸血鬼聖物箱拍賣 你願花大錢買沙魚牙齒、手槍十字架嗎？

一個19世紀的打擊吸血鬼工具箱21日將在英國拍賣，裡面有一把手槍、三個十字架、玫瑰經念珠、一些沙魚牙齒、一本19世紀出版的聖經和其他打鬼聖物。專家說，不管這只工具箱能不能打死吸血鬼，或只是山寨品，都值得收藏。

影／袋鼠翹家趴趴走！美國地方警察實拍捉拿 直呼超開心

美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale, FL）警方16日早上獲報，聲稱目擊到袋鼠跑到街上。數名員警合力...

熱門新聞

日人不愛安倍口罩 10萬片退回給政府恐遭丟棄

沙盒樹全棵有毒 果實爆炸種子時速200公里如子彈

加州奧克蘭倉庫疑遭搶 1台籍女子中槍亡 1男受傷

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

「明年入社也沒事可做」日航、全日空都宣布停招新人

疫苗研發再報喜 標普今年來翻紅 那指創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。