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英國氣象雷達偵測烏雲竟是「飛蟻軍團」 專家：對人類無害

聯合新聞網 / 綜合報導
近日在英國東南部竟出現「飛蟻軍團」，起初還一度被誤認為是「降雨」。圖擷自INSIDER
近日在英國東南部竟出現「飛蟻軍團」，起初還一度被誤認為是「降雨」。圖擷自INSIDER

近日北半球天氣炎熱，全球各地都出現零星的「蟲蟲危機」，幾個月前在非洲還因為蝗災而面臨糧食危機，然而近日在英國竟出現「飛蟻軍團」，起初還一度被誤認為是「降雨」，直到當地居民開始用「＃flyingants」在社群媒體上發布後，氣象局才得知原來是「飛蟻軍團」入侵。

根據《 CTV NEWS 》報導，英國氣象局日前表示，氣象雷達偵測到整個倫敦和英格蘭東南部有高達50英里寬的雲雨，但衛星圖像卻顯示當地雲層不足，並不會引發降雨，加上當時天氣是大晴天，相當乾燥，於是氣象局就懷疑那些「雲層」應該是昆蟲，因為他們的顆粒看起來不像雨滴，寬度也跟蟲子沒兩樣。

隨後當地居民開始在社群媒體上用「＃flyingants」和「＃flyingantday」的相關標籤發布有關蟻群的消息，氣象局的推測才被證實，然而當時東部地區的雷達卻沒有偵測到有昆蟲大軍飛過上空。

報導中也提到，事實上飛蟻已成為夏季的傳統，每年更有所謂的「飛行螞蟻日」，因為當年輕蟻后跟著雄性飛蟻開始繁殖時，就會發生這樣的現象，牠們開始遷移到新的巢穴時，就會像烏雲一樣布滿整個天空。皇家生物學會（RSB）指出，飛蟻喜歡在溫暖、潮濕、無風的日子出現，因此天氣也必須「恰到好處」，才能讓成群的飛蟻同時起飛。

雖然這些飛蟻看起來很可怕，但對環境卻是相當有幫助，對人們也沒有害處，皇家生物學會也說明，飛蟻能改善土壤肥力，使土壤能保持更多水，並提供其他鳥類及掠食者食物。

氣象局 英國 倫敦

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