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日本節目實測4款DIY「口罩」 內褲濾紙猶如沒戴、胸圍口罩竟有效？
新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，口罩的防疫能力再次成為民眾關心的話題。日本早前曾有節目，實測各種DIY「口罩」如「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」，最後證明以上的其中一款口罩，竟然有出人意表的效果！不過即使如何，想要確保自身健康，當然還是戴上普通口罩為好！
日本節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」的「自由研究」環節之一，主持人以各種隨手拿來的物料製作成口罩，以測試其防疫結果。實驗原理十分簡單，就是主持人會先含住一口小麥粉，再刺激自己的鼻孔令自己受刺激打噴嚏，並在打噴嚏之前趕緊戴上口罩，觀察原本含在口內的小麥粉有沒有成功被口罩擋住，以下分別為4種口罩「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」的測試結果如下：
1. 咖啡濾紙口罩效果不佳，有大量小麥粉飛出，濾紙口罩甚至還被口罩用穿。
2. 主持人也模仿國外流行的內褲口罩，效果同樣也差。
3. 大陸一度瘋傳燈皮口罩，測試前可以聞到一股橙香味，但在測試下一樣沒效。
4. 最後主持人也嘗試同樣在網路上瘋傳的胸圍口罩，主持人甚至還準備A至E型的胸圍量度面形。沒想到胸圍口罩效果竟意外的好，幾乎沒有飛沫出現。
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文章授權轉載自《香港01》
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