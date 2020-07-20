快訊

財神爺來我這吧！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看20.8億

安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本節目實測4款DIY「口罩」 內褲濾紙猶如沒戴、胸圍口罩竟有效？

香港01 / 卓柏安
日本有節目實測各種DIY口罩，以小麥粉模擬飛沬。圖／節目「月曜から夜ふかし」
日本有節目實測各種DIY口罩，以小麥粉模擬飛沬。圖／節目「月曜から夜ふかし」

新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，口罩的防疫能力再次成為民眾關心的話題。日本早前曾有節目，實測各種DIY「口罩」如「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」，最後證明以上的其中一款口罩，竟然有出人意表的效果！不過即使如何，想要確保自身健康，當然還是戴上普通口罩為好！

日本節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」的「自由研究」環節之一，主持人以各種隨手拿來的物料製作成口罩，以測試其防疫結果。實驗原理十分簡單，就是主持人會先含住一口小麥粉，再刺激自己的鼻孔令自己受刺激打噴嚏，並在打噴嚏之前趕緊戴上口罩，觀察原本含在口內的小麥粉有沒有成功被口罩擋住，以下分別為4種口罩「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」的測試結果如下：

1. 咖啡濾紙口罩效果不佳，有大量小麥粉飛出，濾紙口罩甚至還被口罩用穿。

咖啡濾紙口罩效果不佳，有大量小麥粉飛出，濾紙口罩甚至還被口罩用穿。圖／節目「月曜から夜ふかし」
咖啡濾紙口罩效果不佳，有大量小麥粉飛出，濾紙口罩甚至還被口罩用穿。圖／節目「月曜から夜ふかし」

2. 主持人也模仿國外流行的內褲口罩，效果同樣也差。

內褲口罩效果同樣也差。圖／節目「月曜から夜ふかし」
內褲口罩效果同樣也差。圖／節目「月曜から夜ふかし」

3. 大陸一度瘋傳燈皮口罩，測試前可以聞到一股橙香味，但在測試下一樣沒效。

橙皮口罩測試後一樣沒效。圖／節目「月曜から夜ふかし」
橙皮口罩測試後一樣沒效。圖／節目「月曜から夜ふかし」

4. 最後主持人也嘗試同樣在網路上瘋傳的胸圍口罩，主持人甚至還準備A至E型的胸圍量度面形。沒想到胸圍口罩效果竟意外的好，幾乎沒有飛沫出現。

沒想到胸圍口罩效果竟意外的好，幾乎沒有飛沫出現。圖／節目「月曜から夜ふかし」
沒想到胸圍口罩效果竟意外的好，幾乎沒有飛沫出現。圖／節目「月曜から夜ふかし」

延伸閱讀：

食肉餅咬到異物 巴西少年竟吐出一截手指

無懼水位暴漲合肥數百人冒險撈魚 現場叫賣搶購一空

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？

太詭異！奈及利亞一名女子芬蒂（Toni Fenty）近日在twitter上表示，她過去曾交往過4任男友，然而這4人在與她分手後都紛紛死亡，第4任男友則於本月初過世，奇怪的巧合讓她質疑自己是個「不祥之人」。

日本節目實測4款DIY「口罩」 內褲濾紙猶如沒戴、胸圍口罩竟有效？

新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，口罩的防疫能力再次成為民眾關心的話題。日本早前曾有節目，實測各種DIY「口罩」如「咖啡濾紙口罩」、「內褲口罩」、「燈皮口罩」、「胸圍口罩」，最後證明以上的其中一款口罩，竟然有出人意表的效果！不過即使如何，想要確保自身健康，當然還是戴上普通口罩為好！

沙盒樹全棵有毒 果實爆炸種子時速200公里如子彈

大自然充滿奇妙與危險，當中有些大樹更是生人勿近，甚至比猛獸更危險！日前有日本網友在推特（Twitter）圖文並茂介紹名為「沙盒樹」的危險性，指除了全棵樹都有毒外，當果實成熟時更會炸開，種子以近200公里時速激射，威力勁如子彈，彷如天然暗器，如被射中要害可致命，貼文隨即引起網友關注。

19世紀打吸血鬼聖物箱拍賣 你願花大錢買沙魚牙齒、手槍十字架嗎？

一個19世紀的打擊吸血鬼工具箱21日將在英國拍賣，裡面有一把手槍、三個十字架、玫瑰經念珠、一些沙魚牙齒、一本19世紀出版的聖經和其他打鬼聖物。專家說，不管這只工具箱能不能打死吸血鬼，或只是山寨品，都值得收藏。

影／袋鼠翹家趴趴走！美國地方警察實拍捉拿 直呼超開心

美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale, FL）警方16日早上獲報，聲稱目擊到袋鼠跑到街上。數名員警合力...

疫情造成負能量爆棚？ 印尼舉辦「病毒詛咒比賽」

受疫情影響，許多人原本的計畫都被打亂，心情難免會有些低落。印尼近期宣布舉辦一場「新冠肺炎（COVID-19）詛咒比賽」，只要參賽者錄製3分鐘的影片，用最古怪、奇特的方式辱罵病毒，就有機會獲得優勝，而得獎者將會獲得各類的獎品和一張證書。

熱門新聞

華郵：川普誠信問題恐葬送連任之路 連鐵粉都救不了

因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

今天開盤前 五件國際事不可不知

英封殺華為改採強硬對中路線 CNN：說的容易做起來難

加州奧克蘭倉庫疑遭搶 1台籍女子中槍亡 1男受傷

搭上特斯拉熱潮 全球電動車電池一哥股價也狂飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。